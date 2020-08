Turismo, ecco le 29 città ammesse al contributo per i centri storici. Aiuti a fondo perduto fino a 150mila euro

Come si accede al contributo

Per accedere al “fondo perduto” i soggetti che svolgono attività di vendita di beni o servizi al pubblico in forma imprenditoriale devono aver subito un calo del fatturato di almeno un terzo rispetto a quello del 2019.



Sull’esperienza già fatta per il “fondo perduto” riconosciuto dal decreto Rilancio alle partite Iva con fatturato fino a 5 milioni di euro (oggi, 13 agosto, è l’ultimo giorno per le richieste), il contributo per i centri storici segue le stesse regole con l’applicazione di una percentuale calcolata sulla differenza tra fatturato e corrispettivi di giugno 2020 e quelli del giugno 2019. Le percentuali a loro volta variano a seconda del volume di ricavi o compensi dell'attività che richiede l’aiuto a fondo perduto e sono ridotte rispetto a quanto inizialmente previsto: 15% per chi è sotto i 400mila euro, 10% per chi ha ricavi o compensi superiori a 400mila euro ma inferiori a un milione di euro, 5% per chi è oltre il milione di euro. Nella bozza di decreto la progressione era 20.15 10%.

Aiuti fino a 150mila euro

L’importo massimo del contributo erogabile è fissato in 150mila euro e quello minimo in mille euro per le persone fisiche e in 2.000 euro per gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche. Questi importi minimi sono riconosciuti anche a chi ha avviato l’attività dopo il 1° luglio 2019. Attenzione, il bonus centro storici non potrà essere cumulato dai ristoratori con l’altro bonus previsto sempre dal decreto Agosto, ossia il contributo a fondo perduto per chi sostiene la filiera del Made in Italy al 100 per cento.

Per le modalità di accesso, la domanda, l’erogazione con bonifico delle Entrate nei 10 giorni successivi all'istanza, così come per i controlli su chi ha diritto all’aiuto si applicano le stesse regole fissate dal decreto Rilancio. Poco spazio ai furbetti del fondo perduto visto che è già previsto il codice penale in caso di percezione del contributo non spettante.