Turismo, ecco il sentiment della rete in piena pandemia La ricerca realizzata in occasione degli Stati generali del turismo promossi dal Comune di Sorrento. Restrizioni, Covid, le parole più associate a viaggi in Italia

L'Italia si conferma una meta di grande interesse per i turisti che provengono dall'estero. Tra i Paesi più attenti alle nostre proposte vi è il Lussemburgo, ma anche il Regno Unito, il Bahrein e l'Albania.



Ma se prima le ricerche che riguardavano il nostro Pase erano associate a parole come mare, vacanza e bellezza, oggi le prime 3 ricerche del web sono: viaggi per l'Italia, restrizioni per viaggi in Italia, viaggi in Italia Covid.

Segno che c'è tanto da ricostruire come immagine del Paese e che la pandemia ha segnato profondamente le aspettative dei turisti.

E’ questa l’analisi del sentiment della rete che sarà presentata martedì 2 marzo agli Stati generali del turismo promossi dal Comune di Sorrento con il patrocinio di Enit e Regione Campania e curati da VisVerbi.



Al convegno interverranno Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo, Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania, Massimo Coppola, Sindaco di Sorrento, Giorgio Palmucci, Presidente Enit – Agenzia Nazionale Italiana del Turismo, Raimondo Ambrosino, Sindaco di Procida e Roberto Bernabò, vicedirettore de Il Sole 24 Ore. Conduce Gianluigi Nuzzi.