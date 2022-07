Turismo enogastronomico, cresce il peso dei ricavi sul business aziendale

Il vino resta centrale

I viticoltori hanno compreso l’importanza di affiancare alla sola vendita del prodotto l’esperienza del territorio. E hanno rivolto nei giorni scorsi una richiesta precisa alle istituzioni: la creazione di un Osservatorio permanente che monitori e fornisca dati ad hoc. Infatti, ormai 9 cantine su 10 offrono accoglienza enoturistica e il 74% la offre tutto l’anno, secondo quanto emerge da una ricerca curata da Nomisma-Wine Monitor. Per piccole e medie imprese, inoltre, è fondamentale il fatturato derivante dalle attività turistiche: per loro incide tra il 12 e il 14% del buiìsiness, contro il 7% di media. A scegliere le visite in cantina sono sempre più i giovani (+64% tra i Millennials) e le donne (+44%).

«Dall’indagine è emerso anche come la crescita dell’enoturismo in Italia possa essere ricondotta a cinque parole chiave: promozione, comunicazione, formazione, digitalizzazione e monitoraggio – sottolineano Denis Pantini e Roberta Gabrielli di Nomisma Wine Monitor –. Sarà sempre più strategico poter analizzare e indirizzare i risvolti di un fenomeno dalle enormi potenzialità socio-economiche non solo per le imprese vitivinicole ma per interi sistemi locali e territoriali del Bel Paese». «Come ministero stiamo facendo leva su questi aspetti e organizzeremo con l’Onu il congresso mondiale dell’enoturismo, per la prima volta in Italia, ad Alba. Sarà una vetrina enorme per il nostro Paese, per il vino e i territori», ha dichiarato il ministro Garavaglia durante la presentazione del libro scritto dal senatore Dario Stefàno e dalla presidente Donne del Vino Donatella Cinelli Colombini, “Viaggio nell’Italia del vino ” (Agra Editrice) presentato mercoledì a Roma e che contiene la ricerca di Nomisma.

Ma cosa scelgono gli enoturisti? Principalmente la natura: passeggiate tra le vigne e degustazioni panoramiche. Parola dell’impresa tecnologica Divinea che, nel “Report Enoturismo e vendite direct to consumer 2022”, ha pubblicato la classifica delle dieci esperienze più richieste. «Il tema degli animali, dello sport o della famiglia associati al vino – sottolinea Roberto Villa, head of marketing di Divinea – occupa oggi gli ultimi posti. Prevediamo tuttavia che nei prossimi anni passeranno a posizioni sempre più importanti».

Categorie ad hoc per prenotare su Airbnb

I soggiorni in vigna conquistano sempre più turisti anche online. Nel 2021 il 6% delle prenotazioni effettuate sul portale TripAdvisor con destinazione Italia ha riguardato degustazioni e tour in cantina (in primis Toscana e Piemonte). E il noto portale Airbnb, la piattaforma nata per prenotare soggiorni in case private messe a disposizione degli utenti, ha introdotto proprio la categoria “Vineyards”. La novità è stata annunciata nel Regno Unito in occasione della English Wine Week (18-26 giugno) ed già presente anche nella pagina italiana del portale. La categoria comprende al momento oltre 120mila destinazioni tra cui scegliere in tutto il mondo (e più di milla in Italia).

Sulla scia dell'interesse per i toour nei vigneti, l’impresa tecnologica Divinea e l’app Winelivery hanno annunciato un accordo per aiutare le cantine a potenziare il proprio business enoturistico e incrementare le vendite di vino dirette al consumatore finale. «La collaborazione con Winelivery – spiega Filippo Galanti, co-founder di Divinea – permette alle aziende vitivinicole che già utilizzano la nostra piattaforma di crm e marketing, Wine Suite, di far conoscere le proprie attività enoturistiche direttamente nell'app di Winelivery».