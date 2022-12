Turismo fai-da-te: vademecum contro truffe e cattive sorprese

Anche le locazioni turistiche i B&B o gli affittacamere che, nell’insieme, rappresentano l’ipotesi più frequente di contratti turistici stipulati tra privati, risultano sostanzialmente soggetti al sistema del Codice civile, con tutti i limiti conseguenti che sussistono nel momento in cui si intende agire per sollevare un reclamo o proporre una richiesta di rimborso o risarcimento dei danni.

Ferme restando le differenze tra le tre tipologie contrattuali, in tutte e tre le ipotesi bisognerà porre particolare attenzione a premunirsi di elementi che possano effettivamente dimostrare qual era il servizio turistico richiesto, così come eventuali danni o disservizi subiti, posto che l’onere della prova, come generalmente previsto dal codice civile, graverà su di noi più che sulla controparte.Di norma, comunque, un ottimo strumento di prevenzione, sia per i viaggi tutto compreso che per i viaggi “fai da te”, risultano essere le polizze assicurative sottoscritte su base volontaria le quali, oltre a fornire servizi e assistenza adeguati in caso di problemi, possono proteggere dalle truffe, permettendo quantomeno di riavere indietro il denaro speso.

La piattaforma online aiuta a dribblare il rischio truffa

L’estate scorsa ho prenotato un alloggio via internet. Sebbene sprovvista di recensioni, la casa era molto bella e il proprietario gentile e disponibile. Su consiglio di quest’ultimo ho proseguito la trattativa direttamente per email, per risparmiare la commissione richiesta dal portale, ma una volta incassato il bonifico, il proprietario è sparito, cosa posso fare?

Una volta subita una truffa come quella descritta dal lettore rimane poco da fare se non sporgere denuncia presso le autorità competenti con la speranza, almeno, di individuare l’autore della truffa attraverso l’intestazione del conto corrente su cui si è fatto il versamento. L’esperienza insegna a diffidare di chi propone di lasciare il portale che funge da intermediario nella prenotazione per procedere con trattative dirette. In questo modo si perde la tutela della piattaforma e si riduce enormemente la possibilità di recuperare quanto versato. In genere, infatti, i siti specializzati nelle intermediazioni immobiliari turistiche trattengono la somma dovuta fino al momento del check-in, dando il tempo all’ospite di verificare che la casa sia esattamente come pubblicizzata.

Ok a rimborso e risarcimento per pubblicità ingannevole

Il mese scorso ho prenotato un weekend presso una struttura alberghiera a 4 stelle che pubblicizzava diversi servizi esclusivi, come la possibilità di fruire di piscina, palestra e spa. In realtà, la piscina era poco più di una vasca di tre metri per tre e la spa non era utilizzabile perché l’unica persona addetta era ammalata. Posso chiedere il rimborso di quanto pagato?