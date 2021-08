Turismo, Ferragosto da record ma senza i big spender extra Ue

4' di lettura

Ferragosto positivo per l’industria delle vacanze, con 25,4 milioni di italiani in vacanza, secondo un’indagine effettuata da Coldiretti/Ixè. Risultati trainati soprattutto dal mare e dalla montagna. Ma segnati anche dall’emergenza Covid e dai green pass. Mancano però all’appello milioni di stranieri soprattutto i big spender extra Ue.

Lo scenario

«Queste due settimane stiamo lavorando bene, almeno al mare e in montagna, è un messaggio di speranza ma vogliamo specificare che questo non può compensare un anno intero. Abbiamo perso 6 mesi, abbiamo cominciato alla fine di giugno» dice la presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli, ricordando che continua a mancare il grande bacino del turismo internazionale.

Le città d’arte soffrono

«E infatti continuano a essere in crisi - spiega Lalli - le città d’arte, continuano a essere in crisi le strutture di lusso. Gli italiani, che pure stanno viaggiando, non possono compensare le spese dei viaggiatori di lusso internazionali. Siamo ancora molto in sofferenza. Ora bisogna vedere se possiamo lasciarci alle spalle tutto o bisogna correre ai ripari un’altra volta e allora il nostro problema diventerebbe molto serio».

Il Bonus Terme

«Buone notizie anche dal settore termale - conclude Lalli - anche per la novità del bonus termale, deciso dal Governo. Non abbiamo ancora la metodologia di applicazione ma a breve dovrebbe esserci questa piattaforma per richiederlo. Le Terme sono ripartite, non siamo certo ancora ai livelli del 2019 ma c’è un riavvicinamento. Segnalo che ci sono anche dei trattamenti post Covid molto utili in ambito termale e questo è un altro segnale che le terme sono cure mediche prima che centri per il benessere».

«Molto bene Riviera romagnola, riviera ligure, Nord Sardegna, costiera adriatica-abruzzese - fanno sapere da Fipe-Confcommercio -, bene anche per Lignano Sabbiadoro, Iesolo, Lago di Garda, Salento, Sud Sardegna, costiera sorrentina e amalfitana, isole siciliane, costiera laziale, e per la montagna, Trentino, Valle d’Aosta e Valtellina, montagne bellunesi ed entroterra abruzzese. Quanto alle città: male Venezia, Verona; come il 2020 per Roma, Napoli e Firenze».