Turismo, frenata improvvisa: domanda fino a -30%. Italiani in fuga per i prezzi

Per Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi,«l’ estate 2023 non sta dando una buona performance per ciò che riguarda il nostro mercato interno, in sostanza il turismo italiano ha subito una flessione mentre i risultati migliori li rileviamo a livello internazionale». È alta la percentuale di americani - aggiunge -, tornano gli asiatici, ed è forte la presenza del turismo straniero nelle nostre citta d’arte. Ma per gli italiani il piatto piange, hanno dovuto calcolare al millesimo ogni voce di spesa e, malgrado ciò, molti hanno dovuto rimodulare la dimensione del viaggio. Si predilige l’auto, segno che i trasferimenti in treno e in aereo hanno raggiunto prezzi non accessibili a tutti. «Le nuove regole sul reddito di cittadinanza - commenta - potrebbero portare un beneficio al settore in termini di formazione e occupazione. È presto per fare una valutazione, ma mi auguro che il risultato delle modifiche volute da questo governo ci sorprenda, soprattutto per ciò che riguarda le fasce di età dei più giovani, così preziosi negli impieghi all’interno del nostro comparto». Per Assoturismo Confesercenti, guidato da Antonio Messina, agosto registra un calo di almeno 800mila presenze rispetto al 2022.

Secondo stime delle associazioni dei consumatori più di un italiano su 10 rinuncerà a viaggi e vacanze causa caro-prezzi. Un fattore che pesa sulla competititività dell’offerta italiana. Secondo stime Jfc, gli italiani si sono ritrovati in tasca almeno 2mila euro in meno causa inflazione. Una indagine Demoskopika ha rilevato una crescita media del 9% dei prezzi nel turismo, con un aggravio di costi complessivo vicino ai 4 miliardi. Secondo Demoskopica si tratta di tensioni più elevate rispetto a Spagna, Grecia o Francia, o anche Turchia che rileva una crescita del 17% degli arrivi internazionali (primi sei mesi 2023) pari a 22 milioni e un +27% per le spese dei turisti (stimate in 21,7 miliardi di dollari). La Spagna registra un +24% per gli arrivi esteri (37,5 milion in sei mesi) sul 2022, anche se i livelli sono ancora sotto i risultati 2019.

L’Italia comunque resta in cima alle intenzioni di viaggio internazionali. Il ritorno degli americani dopo l’emergenza Covid ha tonificato aree ad alta vocazione enoturistica come il Piemonte che rileva incrementi anche del 50% a seconda delle zone, grazie anche ad un apprezzabile progresso del mercato nazionale. Ma sul fronte del turismo green si lamentano invece marcate flessioni in Toscana. Per Confagricoltura si stimano cali anche del 30%, a causa della debolezza della domanda nazionale.

Le offerte scontate last minute sono la strategia per la Sardegna, i costi del viaggio sono calati anche del 40% rispetto alle tariffe top ma finora la risposta del mercato sembra ancora limitata. A luglio alcune rilevazioni hanno registrato flessioni in hotel anche del 20% anche in questo caso soprattutto a causa della debolezza della domanda nazionale.

Bene il Veneto. «La stagione turistica estiva 2023, nonostante il maltempo e l'aumento generalizzato dei prezzi, registra dati incoraggianti. A luglio, la Costa Veneta ha registrato ottimi risultati: il tasso di occupazione negli alberghi è superiore all'80%. Siamo vicini ai dati pre-pandemia. Il turismo è in buona salute» ha detto il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Le spiagge - secondo l’assessore al Turismo, Federico Caner - registrano un'occupazione media vicina all'80% (strutture ricettive e campeggi) con Jesolo al top.