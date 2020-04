Turismo, il Gruppo Aeroviaggi scalda i motori per ripartire Marcello Mangia, presidente dell'azienda con 13 strutture distribuite tra Sicilia e Sardegna, spiega la strategia in vista della fine della quarantena: «Riapriremo nel primo weekend utile» di Nino Amadore

Una veduta dall'alto del villaggio turistico di Brucoli in provincia di Siracusa

4' di lettura

La sua è la voce della speranza, della perseveranza e della cocciutaggine. «Pensavamo di riaprire il 10 aprile, ci siamo ovviamente resi conto che non è possibile. Ma riapriremo le nostre strutture». Lui è Marcello Mangia, presidente del consiglio di amministrazione di Aeroviaggi, gruppo turistico con sede a Palermo con 13 strutture, oltre 9.000 posti letto distribuiti tra Sicilia e Sardegna e un fatturato medio negli ultimi anni di quasi 89 milioni. Tanto da farne una delle prime dieci catene alberghiere del Paese. «Apriremo immediatamente dopo la fine della quarantena. Apriremo per il primo weekend disponibile. Certo non apriremo tutte le nostre strutture, solo alcune: una può essere quella di Sciacca. Ma riapriremo», ribadisce Mangia.

C’è una presa d’atto in queste sue parole perché i programmi erano altri, ben altri: per oggi, venerdì 10 aprile, era per esempio prevista la riapertura del Club Torre del Barone, una storica struttura Aeroviaggi situata nel parco di Sciaccamare in provincia di Agrigento. «Abbiamo investito 10 milioni per ammodernare questa struttura», dice. Un investimento anche affettivo: oltre a Club Torre del Barone qui si trovano Club Lipari, Club Alicudi e Club Cala Regina e rappresentano il cuore pulsante dell’intera catena Aeroviaggi. Non solo: sono il simbolo della prima vera sfida vinta dal fondatore del gruppo Antonio Mangia, morto l’anno scorso, che nel 1992 rilevò i quattro alberghi della Sitas, società figlia dell’infausta stagione della Regione imprenditrice, trasformando società decotte e fallite nel complesso di Sciaccamare in un polo turistico-termale d’eccellenza e punto di riferimento per il turismo dell’area ma non solo.

Una stagione che si annunciava molto positiva è franata, fin qui, miseramente sotto il colpi violenti della pandemia del coronavirus: «Prima del 20 febbraio - dice Marcello Mangia - avevamo avuto un incremento del 20%. La situazione è intanto precipitata per questi mesi con prenotazioni bloccate soprattutto per aprile e maggio e già arrivano richieste per chi si era prenotato a partire da giugno di annullare la prenotazione o a spostarla più avanti. Sappiamo che la nostra sarà un’operazione che non darà profitti ma abbiamo una responsabilità: siamo la catena più importante in Sicilia e Sardegna».

Del resto Aeroviaggi si era preparata, come sempre, per tempo alla nuova stagione: «Tutti gli investimenti erano stati fatti sia in Sicilia che in Sardegna», dice Marcello Mangia. Erano stati fatti i passi giusti: per l’Himera Beach Club, una struttura situata nei pressi di Cefalù nel palermitano, inaugurata ad aprile dell’anno scorso e che ha totalizzato un fatturato pari a 2,5 milioni e 45.000 presenze, era stato fatto un accordo in esclusiva per il mercato francese con il tour operator Fram.

Ed erano state avviate le assunzioni, con quella che è stata battezzata Aeroviaggi Academy, con una campagna di reclutamento e formazione di 300 persone da destinare ai team estivi: personale di animazione e di sala, addetti al ricevimento, hostess, manutentori, economi, addetti alla cucina, alla dispensa e al bar.