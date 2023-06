Turismo, infrastrutture ed economia del mare per il rilancio del litorale laziale

Daniela Santanchè, ministra per il Turismo

Più risorse per i lavoratori del turismo

Santanchè ha colto le richieste provenienti dalle imprese, ricordando la norma sul bonus estate per i lavoratori del turismo prevista in un emendamento al decreto lavoro approvato dalla commissione Affari sociali del Senato. L'intervento stabilisce che per il periodo dal primo giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, è «riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario». L'intervento è destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2022 hanno avuto un reddito fino a 40.000 euro. La spesa è valutata in 54,7 milioni per il 2023.

Infrastrutture ed economia del mare

Il panel Infrastrutture è stato aperto da Vincenzo Formisano Presidente della Banca Popolare del Cassinate e ne hanno parlato: Pasquale Ciacciarelli, Assessore all'Urbanistica della Regione Lazio, Paolo Di Cecca, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Latina, Umberto Lebruto, CEO FS Sistemi Urbani e Francesco Sciaudone di Grimaldi Alliance. Per quanto riguarda il panel Economia del mare, sono intervenuti Giovanni Acampora Presidente della Camera di Commercio Frosinone e Latina e Marco Pini Senior Economist del Centro Studi Tagliacarne.

Mercato digitale in crescita

Nel corso dell'evento è stato presentato, inoltre, lo studio “Il Digitale nel Lazio 2023” a cura di Anitec-Assinform ed Unindustria. Ad illustrare i risultati Alberto Tripi, Vice Presidente Unindustria Trasformazione Digitale, Marco Gay Presidente Anitc-Assinform e V ittoria Carli Presidente della sezione Information Technology di Unindustria.

Sul lato della domanda il mercato digitale nel Lazio rafforzerà la sua crescita in quasi tutti i segmenti grazie al PNRR e toccherà un tasso di crescita medio annuo del 6,9% fino al 2026 (più del 4,4% nazionale). Vedrà poi gli investimenti in Cloud, Cybersicurezza, IA e Big Data in continua accelerazione nei progetti di trasformazione digitale, con un record di crescita media annua prevista del 25,6% fino al 2026 per il Cloud;

Il procurement pubblico

Il procurement pubblico dell'ICT nel Lazio ha fatto un balzo in avanti in tutte le sue componenti. Nel 2022 la spesa per gli acquisti ICT di importo pari o superiore a 40mila euro risulta più che raddoppiata rispetto al 2016 per il Lazio, mentre in Italia gli importi sono cresciuti di un quarto mentre la durata media in quasi tutti i tipi di procedura (65 giorni) è inferiore al dato nazionale (75 giorni).