Turismo, l’ecommerce torna ai livelli della pre pandemia

Mentre il turismo cerca faticosamente una soluzione possibile agli effetti della crisi climatica, come la carenza di neve, gli operatori che hanno puntato sull’innovazione di lungo periodo e la transizione digitale vengono premiati. La ripartenza del 2022 c’è stata ed è stata consistente con un boom di presenze. Ma questo è ancor più vero per l’ecommerce, grazie alla ripresa dei viaggi internazionali e alla trasferte d’affari. Infatti mentre il mercato dell’ospitalità e del trasporti con 48,8 miliardi non sono tornati ai livelli pre-pandemia, l’ecommerce segna il sorpasso.

Online e offline sempre più integrati

Nel 2022 il valore complessivo dell’ecommerce nel travel è arrivato a 27,6 miliardi in crescita del 3,7% rispetto ai valori del 2019, secondo i dati dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo che il Politecnico di Milano presenterà il 25 gennaio. In particolare l’ospitalità vale 16,4 miliardi, in crescita rispetto ai 14,6 del 2019, mentre i trasporti sono vicini al sorpasso:11,2 miliardi, rispetto ai 12 del 2019 (va precisato che i dati sui trasporti includono mercato domestico, incoming, outgoing mentre per l'ospitalità le sole componenti di incoming e domestico).

Risultati resi possibili soprattutto per chi ha saputo cogliere alcuni trend internazionali riguardo a modelli di business che mettono al centro il consumatore. Il Politecnico sottolinea in particolare una sempre maggiore sfumatura dei confini. Per esempio la ricettività alberghiera sempre più spesso ingloba anche quella extra-alberghiera e nella mobilità, invece, coesistono negli stessi gruppi soluzioni diverse, dall’autonoleggio al car-sharing, nella distribuzione, invece, fisico e online sono sempre meno giustapposti e sempre più integrati: ad esempio, il Gruppo Tui si apre alla vendita di pacchetti dinamici grazie alla collaborazione con fornitori terzi, adottando un nuovo modello di business che lo porta ad assomigliare sempre più a un’Ota.

Avanza la transizione digitale

Il secondo trend, si legge nel report, riguarda una sempre maggiore centralità della sostenibilità, macroscopica nel comparto aereo, con obiettivi di neutralità delle emissioni entro il 2050, ma sempre più pervasiva anche in altri comparti. L'82% delle strutture ricettive italiane ha attivato azioni per l'utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale, il 78% per la riduzione degli sprechi e il 61% azioni per la sensibilizzazione di clienti e dipendenti sul tema della sostenibilità. Infine il valore delle partnership per generare un'offerta più completa e attrattiva. La digitalizzazione del journey rimane una priorità trasversale a tutte le aziende di tutti i comparti del settore. Le agenzie di viaggio stanno investendo nella digitalizzazione della relazione, ad esempio utilizzando strumenti digitali per l'invio del preventivo (36%) e piattaforme B2b2c per vendere direttamente online i servizi al cliente (25%). Anche le strutture ricettive si adoperano per la digitalizzazione del journey: l'ecommerce incide per il 51% sulle transazioni (era il 44% nel 2019). Nei trasporti l'incidenza sale addirittura al 68% dal 55% del 2019. L’orizzonte futuro lo disegna la Cina dove si diffondono nuove modalità di acquisto legate al live streaming e lo shopping tramite gruppi WeChat.

Protagoniste le start up del fintech e insurtech

«Uno dei trend già emerso l’anno scorso e che accelererà quest’anno è il sempre maggior ruolo giocato dalle start up del fintech e insurtech: soluzioni assicurative innovative o servizi basati sulla blockchain promettono di giocare una partita sempre più rilevante anche nel travel» spiega Eleonora Lorenzini, direttrice dell’Osservatorio del Politecnico, che delinea anche le tendenze di lungo periodo. «Prima di tutto la servitizzazione, ossia il fenomeno per cui l'offerta di prodotti viene sostituita dall'offerta di servizi. Nel travel il fenomeno è più evidente nell’ambito della mobilità, dove il noleggio si va almeno in parte a sostituire al possesso dei beni- spiega Lorenzini - E poi la crescita della domanda di servizi in abbonamento, modello Netflix, porta a riflettere sull'utilità di sfruttare il trend anche nell'ambito turistico». Per esempio eDreams Odigeo con il programma Prime, servizio in abbonamento nel settore dei viaggi, offre l'accesso a sconti esclusivi e promozioni su voli, hotel e servizi di autonoleggio.