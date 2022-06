Turismo, manifattura e industria per rilanciare il territorio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non solo turismo ma anche industria e manifattura per rilanciare l'economia della Sardegna. La ripresa è all'orizzonte ma servono riforme e interventi economici per rimettere in marcia l'intero sistema. Concetti che il presidente di Confindustria Carlo Bonomi sottolinea nel corso dell'assemblea regionale di Confindustria Sardegna meridionale all'aeroporto di Cagliari Elmas. «Noi continueremo a sostenere l’azione del governo, affinché inizi finalmente la stagione delle riforme. Il paese è fermo da troppo tempo, bisogna riattivare il percorso di riforme» dice, ricordando anche il «debito pubblico enorme».

La politica monetaria

«Con il rialzo dei tassi avremo sicuramente dei problemi, l’aumento non è la soluzione, occorrono interventi economici». Nell'isola in cui precarietà e crisi si sentono maggiormente, il leader di Confindustria parla anche del salario minimo che «non è un tema nostro, ma di altri settori». «Se il governo lo vuole fare, si prenda la sua responsabilità - sottolinea -. L’importante è che lo faccia bene e non faccia un disastro, applicando un qualcosa che va a ’depotenziare’ la contrattazione collettiva nazionale». Anche perché «è una proposta di direttiva europea, che dovrà essere ancora approvata dal Parlamento del Consiglio europeo. Peraltro, non c'è obbligo di recepimento, ma stiamo parlando di un salario di 9 euro l'ora lordi. I contratti collettivi di Confindustria sono tutti superiori».

La crisi

Eppoi la crisi che nasce ancora prima del conflitto in Ucraina: «Le materie prime e l’energia sono aumentate dall’anno scorso anche se poi sicuramente la guerra ha accentuato la frenata. Sono stati spesi 800 miliardi per non risolvere i problemi del paese. Anzi abbiamo solo avuto il raddoppio dei poveri, passati a 5,6 milioni». In questo scenario rientra anche la Sardegna dove, si deve «tornare ad avere dell'attenzione» per l'industria. «Negli anni si è dimostrato che qui si può fare industria e manifattura, e lo di può fare in maniera competitiva. Dobbiamo però creare quelle condizioni per fare in modo che questo si possa sviluppare. E le infrastrutture sono essenziali per questo».

La Sardegna

Argomenti condivisi dal presidente di Confindustria Sardegna meridionale Antonello Argiolas che evidenzia come per gli imprenditori sardi sia «fondamentale ancor più ora ritrovare le energie necessarie per reagire ed impostare un percorso di crescita». E che devono passare dal superamento di diseconomie come l'insularità. «Le nostre imprese non chiedono e non vogliono assistenza. Vogliono solo essere messe in condizione di poter competere alla pari con il resto dell'Italia e dell'Europa». Dello stesso avviso anche Maurizio De Pascale, presidente di Confindustria Sardegna. «Se non risolviamo le questioni dei trasporti e dell’energia non possiamo fare molti passi avanti. Il tema dell’insularità ci sta molto a cuore - sottolinea -. Serve un energy mix: le rinnovabili non risolveranno tutto. Siamo ancora senza gas naturale. E questo problema si aggiunge a quello delle infrastrutture e dei collegamenti: Nuoro è l’unico capoluogo di provincia senza ferrovie, non abbiamo autostrade». Quindi l'appello alla Regione: «Aiutate l’industria sarda non è quella di prima, ma non deve morire».