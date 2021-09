Turismo, musica ed eventi, la “nuova vita” di Taranto

In particolare al Museo ci sarà la mostra “Joy Division: an ideal for living” di Kevin Cummins. Oltre 50 fotografie ai sali di argento che ripercorrono l'avventura dei Joy Division e la storia musicale e culturale della città di Manchester con scatti che ritraggono New Order, Smiths, Stone Roses, Happy Mondays e gli Oasis.

Sul piano del turismo, invece, anche l'ultimo approdo settimanale della Msc Seaside (Taranto è da maggio a novembre su un itinerario mediterraneo che parte da Genova) è andato molto bene. «Taranto - spiega Fabrizio Manzulli, assessore al Marketing del Comune di Taranto - è l’unica destinazione europea ad aver inserito un numero importante di escursioni e l’unica ad aver garantito la possibilità di usufruire in modo esclusivo di tre stabilimenti balneari. Abbiamo deciso di diversificare il più possibile l’offerta dimostrando che Taranto può essere estremamente attrattiva».

«I ritorni da Msc sono molto buoni - aggiunge Sergio Prete, presidente dell'Autorità portuale di Taranto - anche nel numero di croceristi che si sta imbarcando nel nostro porto. Cosa del tutto nuova questa. Lavoreremo a consolidare la presenza Msc nella prossima stagione».

«Ad agosto, come si evince da una nostra indagine tra le strutture associate del ricettivo alberghiero ed extra alberghiero - afferma Leonardo Giangrande, presidente Confcommercio -, si è registrato un andamento in crescita del +20% rispetto allo scorso anno sia a Taranto che nella provincia». «Come nel resto della Puglia - afferma Confcommercio Taranto -, gli arrivi degli stranieri hanno rappresentato circa il 10% a Taranto e il 15-20% in provincia. Il mare (stabilimenti balneari sold out) e la natura (come confermano anche i numeri delle prenotazioni delle visite guidate ai siti naturalistici e culturali) sono stati al primo posto della motivazione nella scelta della destinazione».

E il Museo archeologico nazionale di Taranto (grande riferimento per la storia e la civiltà della Magna Grecia) dopo aver ottenuto per il 2021 il Travellers' Choice Best of the Best da Trip Advisor (si tratta del riconoscimento per le esperienze più richieste ed apprezzate in tutto il mondo) e registrato un successo di presenze sotto Ferragosto, vince anche il bando Pac (Piano per l'Arte Contemporanea) del ministero della Cultura relativo all'incremento dell'offerta con la produzione di opere di arte e creatività contemporanea. Il bando metteva a disposizione un totale di 3 milioni di euro. Il Museo di Taranto ha proposto un progetto di committenza all'artista Federico Gori dell'opera “L'età dell'oro (la muta)”.