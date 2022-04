Case vacanza, con lo smart working cresce la durata media delle prenotazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le nuove abitudini di vita e lavoro, caratterizzate da un maggiore ricorso allo smart working legato alla pandemia, hanno avuto un impatto significativo sul modo di viaggiare. Airbnb ha registrato negli ultimi due anni una crescita del 15% circa nella durata media delle prenotazioni, con i soggiorni superiori a 7 giorni ora a rappresentare circa la metà delle notti prenotate. Inoltre: 1 notte su 5 prenotata nel terzo trimestre del 2021 ha riguardato soggiorni di 28 giorni o più; i soggiorni di 28 o più notti restano la categoria a maggior crescita e hanno rappresentato il 22% delle notti nell'ultimo trimestre del 2021, in crescita del 16% rispetto all'ultimo trimestre del 2019; quasi il 50% delle notti prenotate nel terzo trimestre del 2021 riguardava soggiorni di almeno sette giorni, rispetto al 44% del 2019.

L’identikit del nuovo nomade digitale 2.0

Contemporaneamente, uno studio condotto dall'Associazione italiana nomadi digitali e da Airbnb (intervistando un campione di oltre 2.000 lavoratori da remoto o in procinto di fare i bagagli) che sarà presentato domenica a Milano in occasione della giornata di apertura di BIT 2022, ridisegna l’identikit del nomadi digitali 2.0, per i quali il Parlamento nel decreto sostegni ter ha previsto un ‘visto' di soggiorno apposito. Non si tratta più di ventenni, single, freelance della tecnologia al lavoro da qualche remota località asiatica. Ma in prevalenza di esperti di marketing e comunicazione over 35, che si spostano con il partner e non disdegnano di soggiornare oltre 3 mesi in Italia, meglio se in una delle regioni del Sud.

Sud catalizzatore

La prova? Il programma Airbnb per vivere un anno nella Casa a 1 euro a Sambuca di Sicilia ha raccolto in poche settimane oltre 100mila candidature da tutto il mondo. Ed è proprio grazie al Mezzogiorno che l'Italia torna in corsa nella partita del turismo post Covid e del lavoro da remoto. Il Mezzogiorno e le isole sono destinazioni gradite complessivamente da ben 3 intervistati su 4 (76%).

Il fenomeno del remote worker

Il fenomeno dei remote worker interessa maggiormente le donne, che rappresentano il 54% degli intervistati, mentre l'età di riferimento è quella dai 25 ai 44 anni (67%). E a livello professionale? Cade lo stereotipo del giovane freelance che lavora in ambito tecnologico: il nuovo nomade è un dipendente o collaboratore (52%), impiegato principalmente nei settori del marketing e comunicazione (27%) e presenta in media un alto livello di istruzione: il 42% ha una laurea e il 31% un master o un dottorato. E questo tipo di esperienza non è più ad appannaggio dei single: chi la sceglie, infatti, preferisce la compagnia del proprio partner (44%) o della famiglia (23%).

Durata lunga del soggiorno

Le attività che vorrebbero maggiormente sperimentare e che interessano di più remote worker e nomadi digitali sono: gli eventi culturali e quelli enogastronomici (60%), seguiti da attività a contatto con la natura (51%), esperienze originali e caratteristiche del territorio (40%) e da attività di socializzazione con la comunità locale (37%). Durata del soggiorno? L'esperienza per molti potrebbe andare da 1 a 3 mesi (42%), oppure da 3 a 6 (25%). Complessivamente, per quasi un nomade digitale 1 su 2, la permanenza potrebbe durare oltre i 3 mesi e fino a 1 anno (45%).