Turismo, Renzo Rosso promuove l’Italia

«Vivere italiano è irriproducibile e ispira ogni giorno». Come durante il processo creativo di fashion design, l'imprenditore Renzo Rosso intercetta e definisce lo stile italiano e “l'esperienza Italia” nella campagna #Liveitalian firmata Enit-Agenzia Nazionale del Turismo per promuovere il Bel Paese a livello internazionale.

Lo stilista e imprenditore fondatore di Diesel suggerisce sul sito ufficiale Italia.it i sette luoghi da cui trarre ispirazione. Per arte e cultura sul podio per Rosso ci sono il Ponte di Rialto a Venezia, i Musei Vaticani a Roma e la Valle dei Templi di Agrigento. In abbinamento perfetto Capri, Cortina e Venezia a centrare l'emotività dell'artista. In primis l'isola dell'amore con il suo «carattere inimitabile: col suo mare turchese, con la sua gente, è una delle isole più ricche di charme al mondo. Cultura e temperamento italiano le regalano quel qualcosa in più. Sono molto legato a quest'isola».

Poi Cortina e le sue montagne, invece, rappresentano per Rosso «la località alpina in assoluto più affascinante. Non esiste un posto più spettacolare delle Dolomiti: anche per questo ho deciso di comprare e restituire vita e splendore a un luogo storico del paese come l'Hotel Ancora». Infine, Venezia, dove «tutto ha un sapore diverso: si respirano ancora l'aria, l'artigianalità, la lingua, le tradizioni di una volta».

Sposandoci di fronte al Vulcano attivo di Stromboli, è lì che si ha «una di quelle esperienze che rimangono impresse per sempre» racconta Rosso. I paesaggi italiani si prestano ad essere apprezzati in ogni stagione ma nulla, secondo l’imprenditore, è rigenerante come trascorrere del tempo fra le colline di Marostica in Veneto nelle sue zone, dove sorge la Diesel Farm e dove il creativo alterna alla moda la produzione di olio, vino e grappa bio: «È un luogo unico, ricco di sapori e tradizioni antiche».