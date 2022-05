Turismo in ripresa e nuovo termovalorizzatore. Sul Rapporto Centro le sfide di Roma

Ascolta la versione audio dell'articolo

Turismo, rifiuti, grandi eventi, e come stanno reagendo le imprese romane in questa fase tra la fine della pandemia e la guerra in Ucraina. Sono tanti i temi messi sotto la lente da Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma, nell’intervista focus del Rapporto Centro, in edicola venerdì 13 maggio e distribuito con Il Sole 24 Ore in Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Sotto la lente anche il progetto del nuovo termovalorizzatore di Roma e il confronto con le altre capitali.

Le interviste in esclusiva

Tre le interviste in esclusiva su questo numero, quella a Francesco Acquaroli, governatore della Regione Marche, che illustra i progetti in campo per rilanciare il territorio. Roberto Gabrielli, nuovo direttore Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo, spiega poi quale è la situazione delle imprese e del credito nelle due regioni, a cavallo tra la fine della pandemia e le conseguenze della guerra in Ucraina.

Le aziende che resistono

Anche in questo numero, particolare attenzione alle aziende che resistono. In Toscana, il distretto della carta punta sulle fonti green, mentre quello orafo di Arezzo rilancia guardando al digitale. In Abruzzo, poi, ci sono i laboratori del Venture che punta sulla ricerca. Nel Forlivese, infine, il caso della Neri Spa, azienda storica di illuminazione urbana che è rinata grazie alla terza generazione.