Turismo, ritorno alla crescita nel 2023

Per quanto riguarda gli arrivi aeroportuali internazionali tra gennaio e marzo 2020, si evidenzia un calo generalizzato del 38,2% rispetto al primo trimestre del 2019, che vede in testa la diminuzione in Asia e Pacifico con il -48,7%, seguita al secondo posto dall'Europa col -36,4%, dall'Africa e Medio Oriente col -29% e dalle Americhe al -26,7%. In Europa è l’area del Centro-Est europeo a subire il calo più profondo pari al 40,7%, seguita dall’Europa Occidentale con una flessione del 39,7% e dal Sud Europa con un calo del 39,2% mentre l'Europa del Nord limita il danno al 33,9%. Per quel che concerne nello specifico l’Italia il calo degli arrivi internazionali, nel periodo gennaio-marzo, si attesta al 48 per cento rispetto a un calo del 37,3% in Francia e del 34,6% in Spagna. Se invece consideriamo il periodo che va dal 1 gennaio al 12 aprile, la flessione in Italia è del 56,7% a fronte di un calo del 44,7% della Francia e del 45,4% della Spagna. E se si guarda all’immediato futuro va anche peggio: con l’avanzare della stagione e in particolare dal 13 aprile al 24 maggio, si legge nel Bollettino dell’Enit, le prenotazioni verso l'Italia subiscono una flessione dell’84,6%, in Francia dell’82,9% e in Spagna dell’80,3 per cento.