Turismo in Sardegna, gli operatori: se si apre a luglio perdite limitate a 2,5 miliardi Il mondo delle vacanze in Sardegna lancia l'appello alla Regione: entro il 15 maggio chiarezza sulle riaperture di Davide Madeddu

(Balate Dorin - stock.adobe.com)

2' di lettura

Il mondo delle vacanze in Sardegna lancia l'appello alla Regione: entro il 15 maggio chiarezza sulle riaperture e programmazione per salvare una parte della stagione estiva. A firmare la richiesta, indirizzata al governatore Christian Solinas è un fronte comune costituito da Federalberghi, Confindustria, Confcommercio. L'obiettivo è salvare il settore già danneggiato dall'emergenza sanitaria.

«La parola d'ordine è programmazione - dice Paolo Manca, presidente di Federalberghi - e oggi non c'è più tempo da perdere. Il il 15 maggio per tutto il sistema è l'ultima data utile per avere certezze e risposte su come, quando e se la Sardegna potrà essere nella lista destinazioni turistiche della stagione 2020».

Leggi anche Il turismo in Toscana riparte dalle ville in campagna. Aspettando gli stranieri

Per il mondo delle vacanze, come rimarca il manager, è iniziato il conto alla rovescia. «Non stiamo chiedendo di aprire a tutti i costi, ma di avere date certe per poter organizzare una stagione che andrà comunque male, ma che ci permetterà di contenere i danni - argomenta Manca -. E' bene ricordare che senza una data o un periodo certo di riferimento di riapertura anche i vettori aerei guarderanno altrove e questo dobbiamo impedirlo».

Da qui l'apertura verso le istituzioni regionali. «Per questo motivo ci mettiamo a disposizione per lavorare con il presidente della Regione e trovare soluzioni a questo problema».

Gli operatori hanno anche quantificato le perdite che si registreranno in questa stagione turistica. «Più lunga sarà l'attesa, maggiori saranno i danni - scrivono le tre sigle nel documento inviato al governatore -. A portare le profonde cicatrici, per molti inguaribili, non saranno solo strutture ricettive, ma tutto il sistema che ruota intorno all'accoglienza: ristoranti, stabilimenti balneari, fornitori di servizi, negozi, servizi di noleggio e l'elenco potrebbe continuare». Quanto ai numeri elaborati dalle tre organizzazioni, non lasciano spazio a interpretazioni. «Se anche si aprirà completamente il primo luglio il crollo sarà pesante - si legge nel documento -: nella stagione 2020 si perderanno 9 milioni e 698mila presenze: il 70% in meno di stranieri e il 59% di italiani; il fatturato degli alberghi sarà tagliato di 800 milioni di euro; si perderà il 67% dei posti stagionali, oltre 50mila lavoratori in meno, l'intero sistema turistico perderà oltre 2,5 miliardi di euro». Ricordando poi che le imprese, dagli alberghi agli aeroporti, continuando con i ristoranti e gli altri servizi, “sono pronte”, i rappresentanti delle tre organizzazioni rimarcano la necessità di lavorare per programmare il futuro. «È fondamentale conoscere al più presto le modalità per una riapertura in sicurezza, i protocolli sanitari e i processi dall'arrivo dei turisti alla loro partenza e le regole da seguire se si dovessero presentare casi di contagio».