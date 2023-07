Turismo scolastico, si riprende a viaggiare a pieno ritmo e per più giorni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo tre anni di limitazioni dovuti all'epidemia di Covid-19, il turismo scolastico registra una piena ripresa. Nell'anno scolastico 2022/23 docenti e alunni sono tornati a viaggiare a pieno ritmo, recuperando - e persino superando - i livelli pre-pandemici. A svelarlo è l'indagine “La ripresa del turismo scolastico. Dati e andamento del primo anno post pandemia” edizione 2023 svolta da Didatour (www.didatour.it), piattaforma online del Gruppo La Fabbrica (www.lafabbrica.net) dedicata alla scuola che da settembre si arricchirà anche di contenuti e approfondimenti di supporto alla didattica, che ha coinvolto più di 1.000 insegnanti di tutto il territorio nazionale di ogni ordine e grado, che solitamente organizzano e/o partecipano a viaggi di istruzione o uscite didattiche. Dall'indagine (qui il link al report completo: www.didatour.it/wp-content/uploads/2023/06/Presentazione-survey-2023.pdf), realizzata in collaborazione con il centro studi de La Fabbrica e presentata durante il webinar “La ripresa del turismo scolastico.

I dati

I dati del primo anno post pandemia” (qui la registrazione: https://www.youtube.com/watch?v=bd5w9JZeGGw), emerge infatti che durante l'anno scolastico 2022/23, quasi il 100% dei docenti (contro il 72% del 2021/22) ha svolto un viaggio o un'uscita didattica. Un dato non solo in netta risalita rispetto a quello registrato durante l'anno scolastico precedente, ma addirittura superiore rispetto ai periodi pre-covid, in cui la percentuale era circa dell'80%. Rispetto al periodo pre-covid aumenta anche la propensione ai viaggi di più giorni, soprattutto per le scuole primarie: se nel 2019/20 solo un 8% aveva pianificato gite con pernottamento (poi disdette a causa dello scoppio della pandemia), nel 2022/23 la percentuale dei docenti delle primarie che ha svolto effettivamente viaggi di istruzione con almeno un pernottamento, sale inaspettatamente al 30%. L'indagine inoltre approfondisce diversi aspetti delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione, oltre a illustrare le prospettive del turismo scolastico per l'anno 2023/24 (più in basso i risultati principali della survey).“Anche quest'anno con Didatour, ci siamo impegnati a costruire una riflessione sui viaggi di istruzione partendo dall'opinione degli insegnanti. I risultati del sondaggio ci forniscono un quadro interessante sulle tendenze del turismo scolastico e sulle esigenze di docenti e alunni che quest'anno hanno ripreso a viaggiare con ancora più frequenza rispetto agli anni che hanno preceduto la pandemia.

Le novità

Tra le novità di quest'anno segnaliamo l'aumento dei viaggi d'istruzione di più giorni (anche sorprendentemente per le primarie) e la tendenza da parte dei docenti a scegliere mete meno battute (44%). Per quanto riguarda i costi, circa il 70% dei docenti ha dichiarato che i propri alunni hanno sostenuto una spesa pro capite di 300 euro (o meno) per i viaggi di istruzione di più giorni. «Si tratta di cifre in linea con i servizi scelti all'interno dei pacchetti», spiega Valentina Marasco, country manager Didatour .

La piattaforma

«Il turismo scolastico è solo una delle aree trattate da Didatour, una piattaforma che vuol essere un punto di riferimento per i docenti, una risposta concreta alle reali necessità di insegnanti e alunni nella loro quotidianità. Dunque non solo gite, ma anche informazioni e proposte per la didattica digitale, per la didattica orientativa, per lo sviluppo di ambienti di apprendimento stimolanti e inclusivi, per l'educazione alla lettura e al pensiero creativo e tanto altro ancora grazie al nostro team di esperti di didattica, in collaborazione con le aziende sponsor», spiega Angela Mencarelli, amministratore delegato del Gruppo La Fabbrica.

I principali risultati dell'indagine

Per le gite di più giorni, docenti e studenti preferiscono l'Italia. Per quanto riguarda le destinazioni scelte per i viaggi di istruzione di più giorni durante l'a.s. 2022/23, la maggioranza dei docenti delle secondarie ha preferito il Bel Paese (61%, contro il 39% che ha scelto di andare all'estero), mentre prima della pandemia la percentuale si attestava intorno al 50%. Per quanto riguarda le uscite didattiche in giornata non ci sono grossi cambiamenti rispetto al periodo pre-pandemico: la maggior parte dei docenti di ogni ordine e grado continua optare per la propria regione di provenienza (l'80% delle primarie, il 70% delle secondarie di primo grado e il 63% delle secondarie di secondo grado).