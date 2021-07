Turismo: Marriott, Marcucci e Shaner rilanciano sulla Toscana

Renaissance Tuscany Il Ciocco

E veniamo all’altro progetto turistico che vede sempre alleati Marcucci, Marriott e Shaner in Toscana: immerso in un parco naturale di 600 ettari, il Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa è situato in posizione panoramica nella cornice della Media Valle del Serchio, a poca distanza da Barga e Castelvecchio Pascoli. Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa è parte di Renaissance Hotels, lifestyle brand del gruppo Marriott International, una collezione di hotel di alto livello comprensiva di 173 proprietà uniche in 39 paesi, ed è il primo Renaissance Resort d'Europa. La famiglia Marcucci è proprietaria dell’area, Shaner Italia è partner nella gestione.

Il wellness è uno dei cardini della strategia insieme all’enogastronomia e alle facility congressuali. La Beauty Spa del Renaissance Tuscany utilizza prodotti provenienti dalla Valle del Serchio come lavanda, rosmarino, camomilla, menta, polvere di castagne, olio di oliva, miele di castagno, e la vinoterapia viene effettuata con il Melograno sempre di produzione locale.

L’offerta viene completata da golf e sport d’acqua. Vicino c’è il Golf Club Garfagnana (15 km), nei pressi di Castelnuovo. Nei dintorni, sulla costa tirrenica, sono invece facilmente raggiungibili il Golf Club Versilia di Pietrasanta (Lucca) e il Cosmopolitan Golf & Country Club di Tirrenia (Pisa). A pochi chilometri nella Valle del Serchio sono state implementati rafting, hydrospeed e kayak nei fiumi e torrenti dell’area.