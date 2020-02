Turismo slow (e green) in primavera: in cammino attraverso il Veneto e nelle Marche in bicicletta Dal mare alla montagna tracciati e cammini da fare a piedi e sulle due ruote per vivere en plein air l'esperienza di questi due territori di Giambattista Marchetto

Villa Marmarana ai Nani (foto Cammini Veneti)

4' di lettura

Se i trend globali del turismo sono slow e green, l'Italia si adegua mettendo in vetrina un'offerta sempre meno “ingenua” e oggi orientata alla valorizzazione dei paesaggi, dei borghi, delle tipicità. In particolare, nel Veneto dei capannoni e delle rotatorie c'è ancora spazio per un turismo sostenibile e di scoperta non solo sulle montagne, attraversate da una miriade di sentieri, ma tra campagna e collina. Anche le Marche giocano la carta del territorio “vergine”, poco battuto e tutto da scoprire sulle due ruote. Con la primavera che si avvicina, dunque, i weekend sono buoni per vivere en plein air l'esperienza di questi due territori.





I Cammini veneti tra pianura e collina

In Veneto sta lentamente emergendo la consapevolezza di quanto possano essere attrattivi cammini lunghi e ben tracciati. E se ci sono associazioni impegnate nella valorizzazione delle esperienze cultural-naturalistiche, anche la Regione si sta muovendo e a gennaio ha approvato una legge dedicata proprio alla promozione del turismo dei cammini.

Quello che da Venezia stanno cercando di fare è mettere a sistema percorsi già esistenti, più o meno strutturati in termini di tracciato e contenuti collaterali. Come il Cammino Fogazzaro Roi, curato dall'associazione Cammini Veneti per far conoscere e apprezzare la parte della provincia di Vicenza che si snoda fra Montegalda e Tonezza del Cimone. Il percorso tocca luoghi e ville cantati dallo scrittore vicentino Antonio Fogazzaro e cari al pronipote, il marchese Giuseppe Roi, un “diplomatico” della cultura e della bellezza della terra veneta nel mondo. «Percorrendo il Cammino di (e più Santiago in Spagna, la Via Podiensis in Francia, la Via Francigena e il Cammino di Anaunia in Italia, mi son convinto che la stessa sensazione di meraviglia e armonia possa essere vissuta anche nella nostra terra, sebbene molto antropizzata, a condizione di poter camminare in sicurezza per più giorni», è la premessa del presidente di Cammini Veneti Andrea Cevese.





In cammino tra monti e laguna a portata di app

Nella mappa veneta ci sono poi tracciati che rimandano a tradizioni religiose, come il Cammino di Sant'Antonio, che sulle tracce dell'ultimo pellegrinaggio del santo percorre i 24 km tra il santuario di Camposampiero e la Basilica a lui dedicata nel cuore di Padova; esiste anche un “Lungo Cammino” che prosegue fino al santuario de La Verna, nei boschi dell'aretino. E ugualmente il Cammino di S. Martino promosso dall'Unione Pro Loco, che attraversa quasi tutte le province venete, e il Cammino da San Marco a San Marco, che lungo 230 km crea un ponte tra Venezia e il lago di Garda. Hanno invece un'origine religiosa che si incrocia con l'evoluzione laico-commerciale la Romea Strata, che collegando le terre germaniche a Roma si dirama nel Nordest con direttrici verso il Brennero o verso Tarvisio; la Via Claudia Augusta, antica strada romana che dall'Adriatico e dalle pianure del Po attraversando le Alpi portava fino al Danubio; il Cammino delle Dolomiti, un anello che dall'area Feltrina porta alla Valbelluna, passando per l'Agordino, l'Ampezzano, Comelico, Cadore e Alpago. E infine il Cammino del Marin Sanudo, attualmente in fase di elaborazione, curiosa ricostruzione di un percorso che da Portobuffolè arriva a Venezia e poi prosegue attraverso Padova, Vicenza, Soave, Verona fino a Peschiera sul Garda, ripercorrendo un “itinerario per la terraferma” descritto nel 1483 dal diarista veneziano. Per scoprire gli itinerari green del Veneto, da percorrere a piedi, in bici, con sci e ciaspole sulla neve, oppure anche a cavallo, la Regione ha lanciato una app dedicata – Veneto Outdoor - realizzata con tecnologia Open Data e già dotata un database di partenza di circa 400 fra percorsi, itinerari e sentieri, spesso sconosciuti.