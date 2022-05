Turismo sostenibile, da Luiss Business School e Intrecci un master per nuovi manager

Ascolta la versione audio dell'articolo

Formare figure professionali che abbiano gli strumenti adeguati per favorire l'innalzamento della qualità della nostra offerta turistica, rendendola più competitiva a livello internazionale. Creare una proposta che favorisca l’aumento della domanda di qualità da parte di visitatori italiani e stranieri e ne incrementi la loro permanenza, creando valore aggiunto tanto economico quanto sociale. Con questi obiettivi nasce il master in Turismo sostenibile, organizzato da Luiss Business School in collaborazione con l’Accademia Intrecci. L'avvio è previsto ad ottobre 2022 presso la sede Luiss di Roma e proseguirà presso l’Accademia Intrecci a Castiglione in Teverina (Viterbo).

Obiettivo Pnrr

Le nuove figure professionali dovranno avere la capacità e le competenze per realizzare quanto previsto dal Piano Borghi del Pnrr che mira ad una crescita sostenibile e di qualità dell’intero territorio italiano partendo dalle piccole comunità e che puntino al dialogo con le istituzioni nazionali, locali.

I numeri del settore

La pandemia da coronavirus ha rappresentato uno spartiacque per il settore turistico: il fatturato è diminuito di quasi il 60% e le presenze turistiche totali più del 50% rispetto al 2019. Nonostante ciò l’Italia resta una delle principali mete di viaggi internazionali e il turismo rappresenta un settore fondamentale per l’economia. Con riferimento al 2019 vale circa il 7,0% del Pil e il 7,1% degli occupati (quasi 1,7 milioni di addetti). Includendo effetti diretti e indiretti, genera quasi il 14% del valore aggiunto totale e dell'occupazione.

Potenziale inespresso

Un quadro positivo ma, sottolineano Luiss Business School e Accademia Intrecci, «siamo ancora di fronte ad un settore che non esprime un impatto adeguato sulla nostra economia per le carenze e le segmentazioni presenti nella nostra offerta complessiva. Un'offerta non in grado di valorizzare adeguatamente il patrimonio culturale, storico, artistico, paesaggistico ed enogastronomico del nostro Paese». Le nuove figure professionali che il master intendere creare saranno in grado di costruire un’offerta turistica innovativa, integrata con le peculiarità locali, che possa contribuire a trasformare il potenziale inespresso dei nostri territori in opportunità concreta di sviluppo e valorizzazione delle proprie eccellenze.