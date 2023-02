Turismo, dagli States alla Toscana per sposarsi: è boom del wedding in Italia

Matrimonio organizzato in Puglia da Sublimae Wedding

Se la villa resta la tipologia di location capace di intercettare il maggior numero di preferenze, in seconda posizione e in forte ascesa rispetto al passato ci sono proprio le cerimonie nei borghi. In crescita anche gli agriturismi e i resort di campagna, testimonianza di quel desiderio di contatto con la natura e gli spazi aperti che caratterizza fortemente il viaggiare post-pandemia.

Gli investimenti di imprese e amministrazioni

Anche le previsioni per il 2023 sono molto buone, con un incremento stimato del 9,5% del giro d’affari, dunque circa mille cerimonie in più, trainate sempre dal mercato statunitense. Le imprese e le amministrazioni italiane, intanto, si preparano: il 6 e il 7 febbraio la Reggia di Venaria a Torino sarà la sede di The Event, il primo evento nazionale interamente dedicato al Wedding e al Destination Wedding, organizzato da Italy for Weddings con la co-conduzione di Enit, l’Agenzia nazionale del turismo. Anche le amministrazioni comunali, come per esempio quelle di Palermo e di Cagliari, si fanno promotrici di eventi che vogliono proporre le città come destinazioni per i matrimoni. Altri alberghi, per esempio, si promuovono in autonomia, come il Byblos Art Hotel Villa Amistà, cinque stelle lusso di San Pietro in Cariano che a novembre ha ospitato un incontro per promuovere la zona di Verona e la Valpolicella nel mercato del destination wedding. E in alcuni hotel italiani NH Collection, insegna del gruppo spagnolo Minor Hotels, la scorsa primavera sono stati organizzati appositi “Wedding Tour” per wedding planner e sposi.