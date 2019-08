Turismo storico: da Anzio ad Arnhem lungo le strade della Liberazione

6' di lettura

Scuote il cuore ascoltare le parole di Jan Loos, 89 anni, quando rivede se stesso, appena quattordicenne, con la sua famiglia in mezzo ai furiosi combattimenti casa per casa dei paracadutisti britannici con le Waffen-SS tedesche. Il destino ha voluto che Jan finisse nel bel mezzo della battaglia di Arnhem, la più grande operazione aviotrasportata della storia: scattata il 17 settembre 1944, l'Operazione Market Garden, il “secondo D-Day”, doveva accorciare la seconda guerra mondiale di quasi un anno, permettendo agli alleati di arrivare a Berlino prima di Natale. Con un audace blitz a sorpresa, i paracadutisti angloamericani volevano impadronirsi dei ponti olandesi sul Reno per consentire alle divisioni corazzate di invadere il Reich da nord, dove terminavano le munite fortificazioni della Linea Sigfrido. Ma, a differenza del D-Day, in Olanda a vincere furono i tedeschi: un po' per pura fortuna, ma anche per l'eccessiva fiducia dei comandi Alleati - in particolare del maresciallo inglese Montgomery - in una facile e rapida sconfitta del nemico.

Il lancio dei paracadutisti britannici nella zona di Arnhem, il 17 settembre 1944

Jan, che viveva con la famiglia a Oosterbeek, a poche centinaia di metri dall'elegante villa ottocentesca Hartenstein che oggi ospita l'Airborne Museum e che durante la battaglia diventò per qualche giorno il quartiere generale della prima divisione paracadutisti britannica, è scampato per miracolo alla morte. Ricorda con incredibile lucidità quel 17 settembre 1944, con lo spettacolo della lunga sfilata di aerei e alianti alleati in cielo, l'arrivo dei parà britannici acclamati dalla popolazione, poi la controffensiva tedesca, i soldati inglesi che si trinceravano nella loro casa con mitragliatrici e bazooka, la fuga della sua famiglia nella cantina di un'altra abitazione.

Un diorama a grandezza naturale dei paracadutisti inglesi, riprodotto nell'Airborne Museum di Oosterbeek

E poi le esplosioni e gli spari sempre più vicini, uditi nel buio del sottoscala, e quella notte straziante in cui un soldato tedesco in agonia invocò sua madre per ore, fino a quando le sue grida diventarono un filo di voce, e poi solo silenzio. Jan ricorda bene anche il 26enne capitano inglese Stevens, ferito nei combattimenti, che la famiglia Loos ospitò qualche ora per farlo riposare prima di tornare in prima linea, e che oggi riposa nel cimitero di guerra di Oosterbeek.

La tomba del capitano Stevens, che venne aiutato dalla famiglia di Jan Loos prima di tornare a combattere e trovare la morte a 26 anni. Oggi riposa nel cimitero di guerra di Oosterbeek

E infine, l'ultimo giorno dei combattimenti, Jan ricorda le Waffen-SS che intimarono ai civili di sgomberare l'area prima dell'attacco finale, e come in un film rivede lui e la sua famiglia allontanarsi a piedi sulla strada per Arnhem, trattenendo il respiro, esattamente in mezzo alle postazioni tedesche e britanniche, tutti con le armi in pugno ma come sospesi in un surreale “cessate il fuoco” per permettere alla popolazione di salvarsi. Un quadro conservato nell'Airborne Museum riproduce lo scenario di distruzione fissato nei ricordi di Jan quando, alla fine della battaglia, vide quello che restava di Arnhem, dove più tardi quello stesso giorno l'allora ragazzino e la sua famiglia sopravvissero per miracolo a un bombardamento alleato.

Jan Loos con il quadro di Arnhem dopo la battaglia, realizzato sulla base dei suoi ricordi e conservato all'Airborne Museum

Gli olandesi sono stati maestri nel reinventare il turismo storico legato alla seconda guerra mondiale, seguiti a ruota dai belgi con Bastogne e dai francesi con la Normandia. Proprio nella regione olandese del Gelderland, in cui si è combattuta la battaglia, nel 2008 dall'idea di due stagisti è nata Liberation Route Europe (LRE), fondazione internazionale che unisce in modo unico turismo e storia, mettendo in rete i musei, i luoghi della memoria e lo storytelling dei sopravvissuti per raccontare la seconda guerra mondiale da prospettive e punti di vista completamente inediti. Con percorsi turistici, visite guidate, eventi e celebrazioni.