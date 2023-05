Turismo, il tetto per i voucher sale a 15mila euro. Ma resta il limite dei 29 anni per l’apprendistato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se il turismo è stato messo in ginocchio dalla pandemia ma ormai da vari mesi è in ripresa a preoccupare il settore è ora la carenza dei lavoratori: le stime di Assotirusmo parlano di una mancanza di 100mila addetti per l’estate. Nel decreto Lavoro approvato il 1° maggio il ministero guidato da Daniela Santanchè aveva inizialmente inserito una coppia di misure per dare una prima risposta al fenomeno: la cancellazione del limite di età (29 anni) per i contratti di apprendistato nel settore turistico e termale e l’innalzamento in quello di congressi e terme della soglia di utilizzo per i voucher (da 10mila a 15mila euro). Ma nella versione definitiva è sopravvissuto solo il secondo intervento.

Lavoro occasionale ampliato

La legge di bilancio 2023 (la prima del governo Meloni) era già intervenuta per modificare le prestazioni di lavoro occasionale: era stato previsto un loro ampliamento attraverso l’aumento da cinque a diecimila euro l’anno del limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore e la possibilità di ricorre ai voucher anche da parte di utilizzatori con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato

fino a dieci (in precedenza erano cinque).

Il decreto Lavoro estende ulteriormente il campo di applicazione di questo strumento per chi opera nei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento: il tetto arriva a 15mila euro e potranno ricorrere ai voucher le aziende del settore che hanno fino venticinque lavoratori assunti a tempo indeterminato.

«I voucher sono molto importanti per chi ha attività stagionali. Li abbiamo portati da 10mila a 15mila, quindi questo dà a possibilità alle imprese del turismo di poter prendere altro personale» è il commento della ministra Santanchè.

Il lavoro occasionale in leggero aumento a gennaio



Secondo i dati dell’Osservatorio sul precariato Inps il numero dei lavoratori impiegati con Contratti di prestazione occasionale a gennaio 2023 era di 11.514 (in leggero aumento rispetto allo stesso mese del 2022 con 11.235 unità). L’importo medio lordo della remunerazione è di 236 euro mensili.