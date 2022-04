Turismo in treno, Rocco Forte lancia in Sicilia la sfida all’Orient Express

I punti chiave Il progetto

L’accordo

Gli obiettivi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il turismo con i treni storici è sempre sugli scudi. E così anche Rocco Forte lancia la sua proposta, dalla Sicilia dove ha recentemente investito riportanto agli antichi fasti lo storico Hotel Villa Igiea di Palermo.

Ed ora anche i treni. Sicilian Railway Experience - come si legge in una nota - è l’ultima novità in casa Rocco Forte Hotels, frutto della collaborazione con la Fondazione Ferrovie dello Stato, pensato per occasioni quali eventi aziendali, presentazioni o giornate di team building.

Loading...

L’itinerario da Palermo Centrale ad Agrigento - Valle dei Templi a bordo di un treno degli Anni Venti del parco rotabili storici gestito dalla Fondazione Ferrovie Dello Stato, offre un’opportunità unica per esperienze combinate nei due iconici indirizzi siciliani del gruppo: Villa Igiea e Verdura Resort.L’itinerario coast to coast ripercorre con passo ’slow travel’, in circa due ore, una tratta ideale alla scoperta della Sicilia occidentale attraverso luoghi più autentici e realtà intime dell'entroterra, fino a raggiungere gioielli parte del patrimonio Unesco come la Scala dei Turchi e la Valle dei Templi.

Il nuovo servizio disponibile per il segmento corporate è totalmente personalizzabile per accogliere al meglio le esigenze e far vivere ai passeggeri un'esperienza di viaggio immersiva ed autentica, grazie alla possibilità di avere una guida locale a bordo che offra una narrazione completa durante il percorso o di coinvolgere un barman combinando così la vista panoramica in movimento con un’esperienza mixology dai sapori siciliani.

Diverse anche le opzioni per la personalizzazione del convoglio, modulabile fino a quattro vetture standard con sedute in legno, una carrozza con sedili in pelle e un bagaglio allestito ad hoc per rispondere alle esigenze dell’evento.