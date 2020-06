Il puzzle delle frontiere Ue tra permessi e divieti. Chi apre a chi e da quando

DANIMARCA - Fino al 1 giugno c'era il divieto all'ingresso di cittadini non danesi. Dopo il 15 giugno l'apertura riguarderà solo Germania, Norvegia e Islanda e dal 31 agosto tutti gli altri Paesi Ue compresa l'Italia.

SLOVENIA - Dal 5 giugno consentito l'ingresso in Slovenia senza restrizioni ai cittadini austriaci, dopo la decisione del governo di inserire Vienna nell'elenco dei Paesi considerati sicuri. Dopo Croazia, Ungheria e Austria il governo sta esaminando la possibilità di includere altri Paesi del sud-est Europa, non appartenenti all'area Schengen, sulla base dei dati epidemiologici. Per quanto riguarda l'Italia una decisione in merito ai confini sarà annunciata sabato dopo l'incontro a Lubiana fra i ministri degli Esteri dei due Paesi. Prosegue intanto l' abolizione delle limitazioni per i cittadini sloveni in altri paesi dell'Unione europea, con Grecia, Belgio, Repubblica ceca e Paesi Bassi che hanno aperto le frontiere senza restrizioni.



REPUBBLICA CECA - La Repubblica ceca richiede ancora il certificato di non positività per gli ingressi. Il ritorno alla normalità nel Paese segue la riapertura dei confini con la Slovacchia mercoledì scorso ed è parte di un piano che prevede la totale apertura per il 15 giugno.



UNGHERIA - Dal 18 maggio chi intende entrare in Ungheria deve fare una richiesta alla polizia ungherese che processa la domanda e concede un lasciapassare ma solo per motivi di lavoro o sanitari.



POLONIA - La chiusura totale durerà fino al 13 giugno e fino al 6 giugno restano sospesi i voli con l'Italia.