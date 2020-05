Turismo, ultima chiamata per i piani di salvataggio Richieste modifiche al dl Rilancio al Parlamento. Marina Lalli (Federturismo): le misure tampone non servono, il bonus vacanza è un aggravio di Enrico Netti

Flash mob degli operatori del turismo a Firenze

Richieste modifiche al dl Rilancio al Parlamento. Marina Lalli (Federturismo): le misure tampone non servono, il bonus vacanza è un aggravio

Turismo: ultimo appello al Governo. È quello che lanciano le decine di migliaia di imprese e attività del settore in vista della stagione più difficile di sempre. In gioco non ci sono solo i ricavi dell’estate 2020 ma la stessa sopravvivenza delle aziende e delle filiere collegate. Si confida nell’intervento dello Stato ma il decreto Rilancio mostra molti limiti a partire dalle risorse stanziate, appena 4 miliardi di cui 2,4 destinati a finanziare il voucher vacanza. Restano così circa 1,6 miliardi come stampella per un comparto che genera il 13% del Pil. Ben poca cosa rispetto ai 18 miliardi di aiuti messi in campo dal governo francese.

Nel pomeriggio del 28 maggio le principali associazioni del comparto verranno ascoltate in Commissione bilancio della Camera per avanzare le istanze degli imprenditori: in diversi casi sono stati esclusi dal provvedimento, in altri sperano in una maggiore semplificazione nell’accesso agli aiuti e in un allungamento dei tempi degli ammortizzatori sociali.

«Siamo consapevoli che il turismo richiede ulteriori interventi ha detto il premier Conte e siamo tutti d’accordo. Vorremmo però conoscere anche le misure e i tempi in cui si concretizzerà questo intervento – spiega Marina Lalli, Presidente designata di Federturismo Confindustria –. Il tempo sta scadendo e la sofferenza delle imprese del settore sta diventando insopportabile. La cura che serve al Paese non può consistere in provvedimenti tampone e in misure che non servono alle aziende: il bonus vacanza così come è stato concepito non è un aiuto ma un aggravio. Sul fronte fiscale abbiamo ottenuto l’abolizione della prima rata dell’Imu ma non per tutte le imprese turistiche, chiediamo quindi un’estensione e lo stralcio per tutto il 2020 così come l’abolizione della Tari».

Il mondo del turismo organizzato, oltre 13mila aziende, 730mila addetti e 105 miliardi di ricavi diretti e indotto si sente del tutto abbandonato perché le misure non garantiscono la sopravvivenza del settore ferme da sei mesi.

«Il grido d’allarme era stato lanciato da tempo. Ora è necessario introdurre modifiche sostanziali al decreto» incalza Nardo Filippetti, presidente di Astoi (tour operator). Opinioni condivise da Domenico Pellegrino, presidente Aidit (distribuzione turistica) che aggiunge: «Nel decreto non si considerano le specificità delle agenzie di viaggio a cui sono destinati solo 25 milioni da dividere tra oltre 12mila aziende (meno di 2.100 euro per agenzia ndr).