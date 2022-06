Turismo valdostano in allarme, mancano almeno mille addetti

Ma da dove origina questa mancata reperibilità di figure professionali nel settore ricettivo? Le risposte delle imprese si dividono: per un 50% c’è troppo poca differenza tra reddito da lavoro e altre forme di assistenzialismo (viene citato il reddito di cittadinanza); oltre un terzo delle strutture interpellate (il 36%) ritiene che sia cambiato il valore attribuito al tempo libero; c’è poi un 14% che ritiene le retribuzioni non adeguate al numero di ore di lavoro e al sacrificio richiesto.

Il comparto soffre «una carenza di professionalità - afferma il presidente della Confcommercio regionale – il numero di persone che escono dalle scuole alberghiere e dai corsi di formazione non è sufficiente. Certe figure non hanno più l’appeal di una volta, eppure quando si acquisisce esperienza i compensi sono molto buoni».

«Credo – dice Gérard – che sia una situazione condizionata un po’ anche dalle caratteristiche del lavoro, che prevede la presenza nei weekend, nei giorni festivi e i turni notturni. Inoltre, i compensi non sempre sono adeguati e scontano la concorrenza del reddito di cittadinanza». Per Graziano Dominidiato «il reddito di cittadinanza c’entra senza dubbio nella difficoltà a reperire personale. Soprattutto quando si è in presenza di una “zona grigia” in cui chi lo percepisce integra con incarichi saltuari».

Secondo il presidente di Adava «bisogna lavorare su più fronti: se si alza il salario minimo bisogna bilanciare con una significativa riduzione del cuneo fiscale». Per l’81% delle imprese coinvolte dal sondaggio una riduzione della tassazione sul personale stagionale e sugli straordinari aiuterebbe a risolvere la situazione.

Insomma, il comparto turistico in Valle d’Aosta vive un paradosso proprio nel momento in cui arrivi e presenze sembrano destinati a tornare ai livelli pre-covid. Se il 2021 si è chiuso con 697mila arrivi e 1,9 milioni di presenze, con valori pari a circa la metà del 2o19, i primi mesi del 2022 – guardando i dati dell’assessorato regionale al Turismo – danno decisi segnali di ripresa sia per quanto riguarda gli arrivi che per le presenze: 348.487 i primi tra gennaio e aprile, circa 1,1 milioni le seconde. Gennaio a parte, la crescita rispetto a 2021 e 2020 è sensibile e fa ben sperare per l’estate.