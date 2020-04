Turismo virtuale: come teleguidare un abitante delle isole Faroe dal divano

(Credit: Kirstin Vang Visit Faroe Islands)

I tour virtuali

Durante i tour virtuali, a partire da mercoledì 15 aprile per una o due volte al giorno, il team dell’ufficio turistico Visit Faroe Islands sarà online in tempo reale su Instagram e Facebook Live per rispondere a qualsiasi domanda dei partecipanti, dando informazioni sui luoghi da visitare e sulle cose da vedere una volta riaperte le isole al turismo reale. Tra l’altro, con i loro spazi immensi le selvagge e incontaminate Faroe sono l’ideale per una vacanza di “distanziamento sociale”, non solo con il joypad virtuale ma - una volta riaperto l’aeroporto - anche dal vivo. Provare per credere.

(Credit: Kirstin Vang Visit Faroe Islands)

E il coronavirus? Sconfitto

A proposito: per la cronaca, alle Faroe il coronavirus è già stato sconfitto. Zero decessi e appena un ricoverato, e da oltre una settimana nessun nuovo contagio. Merito del veterinario Debens Christiansen, ormai un eroe nazionale. In tempi non sospetti - a gennaio - ha prontamente riconvertito il suo laboratorio per le malattie di pesci e animali in un centro diagnostico anti Covid-19, in grado di trattare fino a mille tamponi al giorno. E proprio grazie a un numero eccezionale di test - il più alto al mondo per numero di cittadini - e a decise misure di contenimento, le 18 isole sperdute hanno vinto il contagio.