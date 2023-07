Turisti cinesi, scontrino medio più alto del 2019 e il 68% viene per lo shopping

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo tre anni di pesante assenza i cinesi stanno tornando ad affollare le strade delle città Italiane. E a fare shopping, spendendo molti più soldi rispetto a prima.

Il quadro è possibile grazie ai dati di Global Blue, principale operatore tax free europeo, che - nell’ottica di accogliere circa 2milioni dei 6 milioni di turisti cinesi attesi in Europa entro la fine dell’anno, con un picco in concomitanza con la Golden Week in autunno - ha tracciato un identikit del turista cinese. Che continua, in maggioranza, a intendere lo shopping come un motore del proprio viaggio: lo è nel 68% dei casi.

«I numeri sono più positivi di quanto ci aspettassimo - ha detto Stefano Rizzi, country manager di Global Blue -. A Milano attualmente i cinesi sono la seconda nazionalità per acquisti dietro agli americani e ciò vuol dire che il turista dalla Repubblica Popolare sta tornando a essere un punto di riferimento per le vendite tax free in Italia, come accadeva prima della pandemia». Le differenze rispetto al pre Covid sono diverse: «È un cliente diverso rispetto a prima ma è molto convinto di voler venire in Italia a fare acquisti, il 38% non ha in testa un tour delle capitali europee ma un viaggio qui da noi».

L’identikit del viaggiatore cinese post pandemia

Dopo i tre anni di pandemia - che hanno costretto i cinesi entro i confini nazionali fino alla fine del 2022 - la platea di consumatori cinesi si mostra molto cambiata rispetto al pre Covid. Sia in termini di profili di consumatori sia di esigenze. Secondo i dati Global Blue, innanzitutto, si tratta di una clientela sempre più giovane: il 52% è under 42, segmento in crescita in termini percentuali rispetto al 2019, e predilige acquistare prodotti di abbigliamento e moda in generale (80%, in aumento sul 2019), categoria di prodotti che registra il tasso di recovery più elevato rispetto al 2019 (48%).

Il consumatore cinese, soprattutto, spende molto di più rispetto al passato (anche a causa dell’aumento dei prezzi): 1.384 euro per gli acquisti in fashion&clothing, in salita del 38% rispetto al 2019. Lo scontrino medio, inoltre, aumenta più l’età sale: Gen Z e Millennials di nazionalità cinese (che, secondo Bain, entro il 2025 saranno la principale clientela di beni personali di lusso nel mondo) spendono in media dai 3.781 euro (+15% sul 2019); la Generazione X (43-58 anni) ha uno scontrino medio di 4.891 euro (+48%) che può arrivare a 5.391 euro degli over 55 (+70%).