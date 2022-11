«Turisti, smart worker e imprese cambiano il mercato immobiliare»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel 2023 festeggerà 30 anni di vita, passati a supportare i grandi investitori di real estate che guardano all’Italia e, soprattutto, alla Toscana. La società fiorentina di consulenza immobiliare Progenia, fondata e guidata dal ceo Giovanni Belloni, ha seguito progetti importanti come il recupero dell’ex Manifattura Tabacchi e dell’ex Teatro Comunale di Firenze, gli alberghi fiorentini Four Seasons, Student Hotel, Helvetia&Bristol e 25 Hours, lo sviluppo retail all’ex Borsa Merci e nel Palazzo del Leone in piazza della Signoria sempre a Firenze, ma anche l’Axa Building di Milano e l’ex Manifattura Tabacchi di Napoli. Ora Progenia è impegnata a soddisfare i nuovi bisogni emersi nella fase post-Covid.

Giovanni Belloni. Ceo di Progenia

Belloni, com’è cambiata la domanda degli investitori internazionali dopo la pandemia?

Il Covid ha spinto le persone a riappropriarsi di luoghi dimenticati, come quelli d’origine, e a valorizzare la qualità della vita. E visto che l’Italia - e ancor più la Toscana - è fatta di tante città “fragili” che hanno la propria identità culturale e il proprio heritage (salvo le aree votate all’industria e alla logistica) ha avuto la forza di attrarre turisti e smartworker. Oggi ci sono migliaia di persone nel mondo che vogliono vivere in mezzo al bello.

E quindi di cosa hanno bisogno queste persone?

Di tutto quello che è legato all’ospitalità: alberghi, ristoranti, luoghi di intrattenimento, club. Ma con una differenza rispetto al passato. Questa nuova categoria di turisti post-pandemia, infatti, sta allungando la permanenza media, non più due-tre notti ma qualche settimana; si muove sempre più spesso con la famiglia; cerca strutture con spazi all’aperto che possano far vivere l’esperienza autentica dei luoghi. Ecco che la risposta ai loro bisogni non è più la semplice camera d’albergo, e neppure il semplice appartamento da prendere in affitto stile Airbnb. Piuttosto è l’appartamento dotato di servizi alberghieri, dall’accoglienza alla pulizia alla ristorazione. A Firenze il primo esempio di questo tipo sarà dato dai 150 appartamenti, pensati per soggiorni medio-lunghi, che Hines sta costruendo al posto del vecchio Teatro del Maggio Fiorentino, e che saranno gestiti dal gruppo alberghiero Starhotels. Il fatto che queste strutture siano gestite da professionisti è una garanzia per i clienti.