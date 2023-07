Turni, acqua, ombra, soccorsi: il decalogo dell'Inail sulle attività di lavoro nelle ore calde

Abbigliamento: lavorare coperti e non a pelle nuda

Consigliare ai lavoratori di indossare, se possibile, abiti leggeri in fibre naturali, traspiranti e di colore chiaro che ricoprano buona parte del corpo (non lavorare a pelle nuda), se possibile è meglio usare un copricapo con visiera o a tesa larga e occhiali da sole con filtri Uva. A seguito di parere positivo da parte del medico competente, consigliare ai lavoratori di applicare una crema solare ad alta protezione (SPF 50+) nelle parti del corpo che rimangono scoperte.Possono essere forniti indumenti refrigeranti o gilet ventilati ai lavoratori più esposti che svolgono lavori pesanti.

Riorganizzare i turni di lavoro per ridurre l’esposizione al sole

La modifica degli orari di lavoro può ridurre l’esposizione dei lavoratori al calore. L’invito è a consultare le previsioni di allerta dei rischi correlati allo stress da caldo per i lavoratori e alla riprogrammazione delle attività non prioritarie che si svolgono all’aperto in giorni con condizioni meteo più favorevoli. Le attività che richiedono un maggiore sforzo fisico possono essere pianificate durante i momenti più freschi della giornata. Tra le soluzioni proposte dall’Inail c’è l'alternanza dei turni tra i lavoratori per minimizzare l'esposizione al caldo, ma anche l'interruzione del lavoro in casi estremi (quando il rischio di patologie da calore è molto alto).

Rendere accessibili aree ombreggiate per le pause

Per quanto possibile, bisogna assicurare la disponibilità di aree ombreggiate o climatizzate per le pause e il raffreddamento. Pianificare pause brevi ma frequenti in luoghi ombreggiati non causa perdite di produttività, l’Inail cita evidenze secondo cui in assenza di pause pianificate il ritmo di lavoro si rallenta e aumenta il rischio di errore umano. Anche con segnali acustici, messaggi audio va ricordato ai lavoratori di effettuare pause al fresco per la reidratazione e il rinfrescamento. I pasti dovranno essere consumati sempre in aree ombreggiate.

Favorire l’acclimatizzazione: dopo assenza prolungata ripresa graduale

L’acclimatazione si ottiene aumentando gradualmente i carichi di lavoro e l’esposizione al calore dei lavoratori e favorendo frequenti pause per l’approvvigionamento di acqua e il riposo all’ombra Sono necessari dai 7 ai 14 giorni per raggiungere uno stato di acclimatazione.In occasione delle ondate di calore i neo-assunti e quelli che riprendono il lavoro dopo un’assenza prolungata è meglio che inizino con il 20% del carico di lavoro il primo giorno e aumentino gradualmente il carico ogni giorno successivo. I lavoratori esperti dovrebbero iniziare il primo giorno al 50% del carico normale, e anch'essi aumentare gradualmente il carico nei giorni successivi. Meglio promuovere il reciproco controllo dei lavoratori, soprattutto in momenti della giornata caratterizzati da temperature particolarmente elevate o durante le ondate di calore

Il piano di sorveglianza per il monitoraggio dei sintomi delle patologie da calore

Prima dell'esposizione dei lavoratori al calore bisogna sviluppare con la collaborazione del medico competente e del responsabile della sicurezza un piano di sorveglianza per il monitoraggio dei segni e dei sintomi delle patologie da calore e di risposta alle emergenze, per favorire precocemente la diagnosi e il trattamento. Il piano deve includere informazioni su cosa fare quando qualcuno mostra i segni delle patologie da calore, come contattare i soccorsi, quali misure di primo soccorso attuare in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Tutti i lavoratori devono essere messi a conoscenza del piano e devono essere in grado di riconoscere i sintomi legati allo stresstermico. Al momento delll’insorgenza di patologie da calore i lavoratori devono cessare subito di svolgere le attività che stavano svolgendo, rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca e bere acqua potabile. Essere in stato confusionale può essere un segno di colpo di calore e richiede un'immediata assistenza medica. Sentirsi male mentre si lavora al caldo è un serio segnale di allerta.ll primo intervento di soccorso comporta il raffreddamento del corpo il più rapidamente possibile, oltre al dare da bere acqua potabile o a somministrare soluzioni isotoniche di cloruro di sodio per ripristinare la perdita di sali.