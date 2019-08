Tusk: Conte un grande esempio di lealtà in Europa

1' di lettura

«Il presidente Giuseppe Conte è stato uno dei migliori esempi di lealtà in Europa. È sempre difficile difendere gli interessi nazionali e trovare soluzioni europee ma su di lui posso dire soltanto cose positive. E poi ha un gran senso dell'umorismo»: lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, in una conferenza stampa a Biarritz, in Francia, prima dell’apertura del G7. Un endorsement pubblico che arriva a favore di Giuseppe Conte dal presidente del Consiglio europeo, dopo quello di Beppe Grillo di ieri che ha portato il Movimento Cinque Stelle a porre come condizione indispensabile il Conte-bis per un nuovo Governo con il Pd.

Ma anche la cancelliera Angela Merkel, tra gli obiettivi della retorica antieuropea salviniana assieme al presidente francese Emmanuel Macron, hanno gradito i duri attacchi del professore al suo vice Matteo Salvini, con il quale l'inquilino dell'Eliseo si è scontrato in più di un'occasione. Certo Macron non ha dimenticato l'incontro del vicepremier Di Maio con i gilet gialli, ma la possibilità dello scampato rischio sovranista sembra essere per il momento l'obiettivo più importante.

LEGGI ANCHE / Grillo sul blog attacca Renzi. E rilancia Conte: «Un elevato»

Il professore dunque troverà ascolto e, forse, lo cercherà anche, tanto che c'è chi si spinge a dire che durante i lavori di questo G7 i leader capiranno quante possibilità ci sono di rivederlo ancora. Di certo, assicura una fonte diplomatica, «tutti in Europa hanno molto apprezzato l'intervento del

professore al Senato».