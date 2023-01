Tutankhamon e il Grande Museo Egizio

L'Egitto intende celebrare quest'anno il centenario della scoperta della tomba di Tutankhamon, avvenuta nel 1922, in concomitanza con l’apertura del nuovo Grande Museo Egizio, che sarà il più grande museo archeologico del mondo e ospiterà oltre 100.000 reperti. All’orizzonte - e già in costruzione - c’è anche la creazione della nuova capitale amministrativa dell’Egitto, a Est del Cairo, che sostituirà l’attuale complesso come centro del governo, sfoggiando con orgoglio la torre più alta dell’Africa e il Green River Park di 35 chilometri, progettato per imitare la forma del Nilo.

1/11 3/11 Menu