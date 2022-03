Tute e caschi Racing Force per Valentino Rossi a quattro ruote

Un programma ambizioso

«Sono felice - afferma Valentino Rossi - di iniziare la mia carriera nell’automobilismo con Omp e Bell; sono grato per il loro supporto in questa nuova avventura. Stiamo costruendo un programma molto ambizioso per il 2022 e non vedo l’ora di cominciare».

E Paolo Delprato, ceo di Racing Force Group, sottolinea: «Dopo aver scritto la storia del motociclismo il talento assoluto di Valentino è pronto per affrontare da protagonista anche il mondo delle competizioni automobilistiche. Poterlo supportare nel trasformare questo suo nuovo sogno in realtà, è nostro motivo di grande orgoglio, condividendo con lui e tutto il Team di Vr 46 gli stessi ideali e lo stesso entusiasmo».