Tutela del copyright e giusto compenso che spetta agli editori

L’approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva copyright testimonia la ferma volontà del nostro Governo di dare adeguata tutela al diritto d’autore e di cercare di sottrarre il settore dell’informazione alla morsa degli aggressivi modelli di business delle grandi piattaforme digitali. Lo schema di decreto adotta soluzioni equilibrate e condivisibili per la trasposizione di entrambe le disposizioni della direttiva che hanno a suo tempo suscitato i maggiori contrasti, ossia l’art. 15 e l’art. 17.

Quest’ultima disposizione limita l’esonero da responsabilità sancito a favore dei provider dalla direttiva e-commerce nell’ormai lontano 2000. È previsto, in particolare, che per avvalersene i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online debbano dimostrare di essersi adoperati in ogni modo per impedire la disponibilità sulle loro reti di opere protette da diritto d’autore per le quali non siano riusciti a ottenere un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti.

Va riconosciuto al Governo il merito di non aver dato spazio ai tentativi di annacquare la portata della norma, come sarebbe avvenuto se si fosse sostituita la locuzione “massimi sforzi” con “migliori sforzi” oppure se si fosse introdotto il riferimento a un principio di ragionevolezza di cui non c’è alcuna traccia nella direttiva.

L’art. 15 ha colmato una lacuna esistente nell’ordinamento dell’Ue

riconoscendo agli editori di giornali, nei confronti degli internet service provider, un diritto connesso per la messa a disposizione in rete delle loro pubblicazioni, con esclusione degli utilizzi privati o non commerciali, dei link e degli estratti molto brevi, i cosiddetti snippet. Le modalità di recepimento adottate dallo schema di decreto legislativo non hanno incontrato un consenso unanime, com’era peraltro da attendersi considerato il rilievo degli interessi in gioco. Alcuni commenti muovono da un presupposto errato in punto di fatto, e cioè che lo schema contemplerebbe un obbligo di negoziazione fra le parti, laddove sono presenti, invece, solo norme intese a incentivare la negoziazione e a far sì che quest’ultima si svolga in condizioni di trasparenza e nel rispetto dell’obbligo di buona fede.