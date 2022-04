Tutela dell’ambiente in Costituzione, la rivista Lancet racconta il caso italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È approdata sulla prestigiosa rivista scientifica “The Lancet” la modifica della Costituzione italiana che ha inserito la tutela dell'ambiente nella Carta fondamentale dell'ordinamento repubblicano, approvata dal Parlamento esattamente due mesi fa e presentata come modello per l'Europa e per qualsiasi Paese. Il 4 aprile è stato pubblicato su “The Lancet Regional Health Europe” un contributo a più mani per sottolineare lo storico via libera dell'8 febbraio scorso ai nuovi articoli 9 e 41 della Costituzione. Oggi, giovedì 7 aprile, è la Giornata mondiale della Salute 2022.

Contributo a più mani

In questo modo la rivista ha deciso di dare spazio alla novità tutta italiana, ospitando un articolo firmato da Alessandro Miani e Prisco Piscitelli (presidente e vice Presidente Sima, Società italiana di medicina ambientale), Sergio Costa (ex ministro dell’Ambiente), Andrea Costa (Sottosegretario alla Salute), Michele Emiliano (Presidente della Regione Puglia), Nicola Caputo (assessore all'Agricoltura della Campania), Francesco Schittulli (presidente Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori), Marco Bonabello (direttore per la Sicurezza economica e abientale dell'assemblea parlamentare Osce), Fabio Pollice (geografo e Rettore dell'Università del Salento), Antonio Felice Uricchio (giurista e presidente Anvur, Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario), Alfonso Pecoraro Scanio (ex ministro dell'Ambiente).

Costa: la tutela dell’ambiente in Costituzione aumenta la tutela della salute dei cittadini

«Estendere la tutela costituzionale all’ambiente e agli ecosistemi significa anche aumentare il livello di tutela della salute dei cittadini, in particolare dei gruppi più vulnerabili come i bambini e i malati o anziani, secondo quanto già evidenziato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità», spiega il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa. «Inoltre, il riferimento alla tutela degli ecosistemi risponde al moderno concetto di “One Health Approach” che ne riconosce la stretta interdipendenza con la salute umana, prospettiva adottata dall’Ue per prevenire l'emergere di sempre nuove antibiotico-resistenze e le future epidemie o pandemie originate da zoonosi, come esemplificato dal Covid-19».

Miani (Sima): caso italiano esempio può essere esempio per gli altri Stati Ue

«Abbiamo voluto dare il massimo risalto possibile anche nella comunità medica e scientifica a questo memorabile passaggio costituzionale compiuto dal nostro Paese - aggiunge Alessandro Miani, presidente della Sima - , affinché possa essere d'esempio almeno per gli altri Stati membri dell'Unione Europea ai fini dell'inserimento della tutela dell'ambiente nei rispettivi ordinamenti giuridici. La coincidenza di questa pubblicazione con l'odierna Giornata Mondiale della Salute è quanto mai appropriata perché tutto quello che facciamo per l'ambiente si traduce automaticamente in un beneficio per la salute umana. Su tale evidenza, l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce, infatti, la crisi climatica che stiamo vivendo come la più grande minaccia sanitaria per l'umanità, stimando in oltre 13 milioni i decessi che ogni anno si verificano a livello globale in conseguenza di cause ambientali».