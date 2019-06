Tutela dell’ambiente e promozione femminile

Il secondo giorno del summit sarà focalizzato in particolare sulle tematiche della promozione femminile e dell'ambiente. In mattinata alcune organizzazioni si faranno avanti con proposte (ci dovrebbe essere anche Ivanka Trump, con la figlia maggiore), mentre il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach terrà un discorso per sollecitare una più attiva partecipazione nella società da parte di giovani e disabili. Sul fronte ambientale, lo sviluppo più interessante dovrebbe essere la delineazione di una nuova cornice di attuazione su scala globale di iniziative per ridurre il problema dell'inquinamento marino da materie plastiche.