Tutela dei depositi, metodologie certificate e nuove direttive

Nel numero del 2 giugno scorso, il Sole 24 Ore ha pubblicato un articolo di Ignazio Angeloni che analizza la situazione della tutela dei correntisti da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, auspicandone un irrobustimento ed enunciando una serie di riforme di carattere normativo destinate a realizzare una maggiore tutela dei depositanti.

La ragione fondamentale per questo risiederebbe, ad avviso dell’autore dell’articolo, nel fatto che il Fondo «usa le sue risorse anche (in verità, quasi solo) non per garantire i depositi, ma per intervenire ex-ante a sostegno di banche che rischiano il dissesto», rendendosi così incapace di raggiungere nel

termine fissato dalla Direttiva (luglio 2024) il livello previsto dello 0,8% dei depositi protetti, tra l’altro cresciuti notevolmente durante la pandemia,

senza un corrispondente adeguamento del livello di dotazione del Fondo.

Quelli analizzati da Angeloni sono temi delicati e attuali e meritano certamente attenzione e probabilmente qualche ulteriore riflessione, proprio a ragione della loro importanza.

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi italiano – a differenza della maggior parte di quelli (obbligatori) dell’Eurozona – ha operato, nei primi 30 anni della sua storia, utilizzando per i propri interventi le disponibilità di volta in volta richieste alle banche partecipanti e da esse fornite nella misura necessaria in funzione dello specifico intervento: si finanziava, in sostanza, ex post e all’occorrenza.

Con l’entrata in vigore della Direttiva sui FGD le cose sono cambiate e a tutti i Fondi di garanzia è stato richiesto di capitalizzarsi ex ante, fino al raggiungimento nel 2024 dell’importo obiettivo. E questo è quello che il FITD sta facendo, sulla base di un piano di accumulo che viene aggiornato ogni anno e in occasione di ogni intervento, per tener conto delle risorse nel frattempo utilizzate e del crescere dei depositi; le quote a carico delle banche sono per questo crescenti e non vi è alcuna ragione per ritenere che a luglio 2024 lo 0,8% dei depositi protetti – quale che sarà allora il loro ammontare – non sarà raggiunto.