Tutela dei diritti, le dieci strade per evitare il tribunale di Enrico Bronzo

(Adobe Stock)

Un volo cancellato, un incidente stradale, un intoppo burocratico, una separazione. Nella nostra vita, o in quella di un nostro conoscente, può capitare all'improvviso di dovere agire in prima persona per vedersi riconosciuto un diritto per noi leso. Modelli online, tempi certi, spese contenute, l'Italia e l'Europa si sono date regole che potete conoscere leggendo gli 11 esempi che seguono. E se alla fine della lettura presenterete un ricorso il nostro scopo informativo avrà avuto successo (io stesso scriverò all'Antitrust per un tv difettosa comprata online). Lascio la mia e-mail invece per richieste di approfondimenti: e.bronzo@ ilsole24ore.com).



PER APPROFONDIRE

Mercoledì 27 novembre focus sulla tutela dei diritti senza ricorrere al tribunale