Tutela dei marchi, la K non è di Kappa: il tribunale dà ragione a Dolce&Gabbana

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La lettera K non è un marchio registrato. Il Tribunale di Torino si è pronunciato con sentenza 5027 del 6 dicembre 2023 sulla querelle che aveva visto scontrarsi le società Kappa Srl e Basic Italia (che fanno capo al gruppo di sport e casualwear BasicNet) e la maison Dolce& Gabbana.

La vicenda risale al 2020 quando le società del gruppo torinese al quale fanno capo anche i marchi K-way e Superga, aveva promosso una causa contro Dolce&Gabbana, “colpevole” di aver lanciato il profumo K-Dolce&Gabbana, commercializzato dalla società torinese Gst Profumi Spa.

Loading...

Kappa e Basic Italia, assistite dagli avvocati Sindico e Spina, chiedeva al Tribunale di Torino di far dichiarare l’uso del logo illecito per contraffazione e concorrenza sleale e, quindi, di vietarlo, condannando la casa di moda milanese al pagamento dei danni. La maison Dolce&Gabbana, assistita dallo studio Spheriens, aveva controbattuto segnalando che il logo fosse differenziato sotto numerosi profili rispetto a quelli utilizzati dall’azienda piemontese.

Il Tribunale si è espresso in favore del gruppo fondato da Domenico Dolce e Stefano Gabbana e di Gst Profumi e ha dichiarato la nullità del marchio denominativo di Kappa avente a oggetto la lettera “K” ( n. 302012902030637, registrato in data 30/01/1995, per la classe 25, e rinnovato, da ultimo, in data 19/10/2022, con la registrazione n. 362022000028934), rilevando come esso sia «privo di quel minimo di capacità distintiva necessario per la sua validità, non essendo in grado di creare un collegamento con i prodotti» di Kappa, ed escludendo altresì che questo segno abbia acquistato distintività grazie all’uso, non essendo stato provato che Kappa abbia «utilizzato, in maniera stabile e costante, il segno K, in modo da penetrare nella comune conoscenza dei consumatori quale indicatore dell’origine commerciale dei prodotti» di Kappa stessa.

Il Tribunale ha inoltre rigettato tutte le domande di contraffazione proposte da Kappa, ritenendo «che il marchio si differenzi sensibilmente dai marchi (validi) di titolarità delle attrici, tenuto conto della natura dei segni in comparazione e dell’analisi visiva, fonetica e concettuale. Se ne deriva che -nonostante l’identità dei prodotti

(profumeria e abbigliamento) e nonostante la rinomanza/notorietà dei marchi attorei

contenenti la parola “KAPPA” (riconosciuta dalla Divisione di Opposizione EUIPO nella

decisione del 5/05/2023)- è improbabile che il pubblico di riferimento (costituito da

consumatori finali, dotato di un grado medio di attenzione e selettività) operi un collegamento mentale tra i segni in conflitto, associando i prodotti contrassegnati dal segno alle società attrici», si legge nella sentenza.