Tutelare le generazioni future senza intaccare il diritto di voto

Si tratta di un emendamento costituzionale che porrebbe finalmente rimedio a una differenziazione negli elettorati dei due rami del Parlamento che era pari a 4 anni quando la Costituzione entrò in vigore e che si è quasi raddoppiata a seguito dell’abbassamento a 18 anni della maggiore età, che ha avuto luogo, con legge ordinaria, nel 1975. Una differenza nel diritto di voto di questa entità non esiste in nessuna democrazia al mondo.

L’emendamento costituzionale, già necessario da tempo, è divenuto indifferibile dopo la conferma del bicameralismo paritario che ha fatto seguito al fallimento della riforma Renzi-Boschi: al momento attuale, i cittadini tra i 18 e i 24 anni pesano, quanto al loro diritto di voto, la metà degli altri. Anche qui, dunque, una deroga al principio di eguaglianza del voto, nella forma di “una testa, un voto”: prevista da una norma costituzionale, e quindi non in sé illegittima, ma non per questo meno insopportabile, in nome dei princìpi democratici, di quanto non sarebbe, per riprendere lo spunto offerto da Grillo, non far votare per la Camera, che so, gli ultra-settantacinquenni o gli ultra-ottantenni.

A maggior ragione, visto che questo “mezzo voto” è oggi attribuito proprio a quei cittadini che sono titolari di interessi meno contingenti.

Come spesso accade in Italia, proprio nel momento in cui questo emendamento costituzionale sta per essere approvato, le spinte massimaliste ritrovano vigore: con l’effetto di frapporre ulteriori ostacoli all’emendamento in itinere.

In questa chiave, ad esempio, si è riacceso il dibattito sul voto ai sedicenni (nell’ambito dell’Unione europea, al momento previsto, a livello nazionale, solo in Austria e a Malta). E si ipotizza di caricare su quel progetto di legge costituzionale, a oggi composto di un solo articolo, ulteriori interventi di revisione costituzionale. Non solo, come è più che comprensibile, un abbassamento a 25 anni, al pari della Camera, dell’elettorato passivo (un’opzione che la Camera ha espressamente deciso di lasciare al Senato, un po’ per cortesia istituzionale, un po’ perché le posizioni apparivano tutt’altro che univoche), ma anche altri contenuti, più controversi: tra cui quelli indicati nell’accordo di maggioranza, come la cancellazione del riferimento dell’elezione “a base regionale” del Senato e la riduzione da 3 a 2 dei delegati di ciascuna Regione chiamati, assieme a deputati e senatori, a eleggere il Presidente della Repubblica.