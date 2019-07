Tutele per chi viaggia: pacchetto turistico con garanzie rafforzate Sotto l’ombrello delle norme Ue anche gli acquisti separati di voli, hotel e trasporti se il rivenditore è unico di Maurizio Di Rocco

A livello europeo il settore dei viaggi e vacanze è stato profondamente innovato dalla direttiva 2302/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, che è stata recepita ed attuata nel nostro Paese dal Dlgs 62/2018, con conseguenti importanti modifiche della previgente normativa dettata dal Dlgs 79/2011, tutt’ora conosciuto come Codice del turismo.

Il pacchetto turistico

Per rafforzare la tutela dei viaggiatori e favorire una più effettiva armonizzazione del mercato, la nuova disciplina ha adottato una definizione più ampia e, allo stesso tempo, più dettagliata, del concetto di «pacchetto turistico», ricomprendendo fattispecie che prima faticavano a essere correttamente inquadrate. Oggi, pertanto, costituisce un pacchetto turistico, meritevole della massima tutela normativa, non solo la combinazione di diversi di servizi turistici (tra cui trasporto, alloggio e noleggio di mezzi) offerta da un operatore attraverso la stipula di un unico contratto, ma anche la loro presentazione, da parte dello stesso professionista, a un prezzo forfettario oppure sotto la denominazione di “pacchetto”, così come il loro acquisto, da parte del viaggiatore, attraverso contratti separati, stipulati, però, presso un unico punto vendita.

Nella stessa nozione vengono fatti rientrare anche i servizi turistici combinati assieme dal professionista “dopo” la conclusione di uno specifico contratto, in base a una selezione rimessa alla scelta del cliente (come accade, ad esempio, per i servizi acquistati nel corso delle vacanze in villaggio o crociera), oppure i servizi acquistati da quest’ultimo presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione telematica, dove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi agli altri operatori dal primo professionista con cui è stipulato il contratto, purché il tutto si concluda al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico (come, ad esempio, nelle formule volo più hotel, oppure fly and drive).

Servizi turistici collegati