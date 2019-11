Tutor, condannato l’autista di Tosi. La scorta può violare il Codice solo se c’è urgenza Finisce male la vicenda dell’ex sindaco di Verona, Flavio Tosi. Viaggiando ad almeno 150 km/h con un’auto datagli in comodato da una concessionaria della sua città, aveva preso sei multe. La Cassazione conferma sospensione e decurtazione per la patente dell’autista, anche se il sindaco aveva diritto alla scorta di Maurizio Caprino

2' di lettura

Poche scusanti nemmeno per chi viaggia sotto scorta: i limiti di velocità vanno rispettati, se non c’è una documentata emergenza. Si chiude male in Cassazione la vicenda dell’ex sindaco di Verona, Flavio Tosi, che quando era in carica era stato colto in fallo sei volte dal Tutor sull’A4 a Bergamo. Velocità dai 150 km/h in su, con berlina di lusso data in comodato da una grossa concessionaria della città amministrata da Tosi, guidata da autista del Comune.

Patente sospesa e decurtata

Il problema maggiore lo aveva proprio l’autista, che ha subìto sospensioni della patente e decurtazioni di punti. Anche se nella causa era intervenuta anche la concessionaria cui la vettura era intestata e che per questo aveva ricevuto in prima battuta le multe. Ma l’azienda eccepiva alcune questioni procedurali.

La questione sostanziale riguardava invece la responsabilità dell’autista. La difesa aveva ricordato che Tosi stata viaggiando per impegni istituzionali e che dal 2007 a la Prefettura di Verona gli aveva riconosciuto il diritto alla scorta (o, meglio, ad avere un servizio di protezione).

Per questo, l’autista aveva la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Lo prevede la legge 83/2002, articolo 5-bis.

La norma stabilisce pure che le persone cui viene conferita questa qualifica possono usare il lampeggiante blu che normalmente è montato sui veicoli di polizia.