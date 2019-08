Tutta un'altra Mini dalla Classica ad oggi

Tra le versioni della Mini cosiddette “classiche”, l'ultima, quella che è ancora negli occhi di tutti, rossa e coi quattro fari in più a stringerle il muso è la più somigliante alla sua antenata che vinse il Rally di Montecarlo e che strappa un sorriso nostalgico quando la vedi anche solo nel formatomodellino. Ci entri da una porticina che sembra stia per spalancarti un mondo fatto di gnomi e di fatine. Non ti ci siedi dentro, ti ci incastri. E ha un volante in posizione quasi orizzontale, troppo spostato verso sinistra, così come la pedaliera. Nulla a che vedere, insomma, con la Mini di oggi.