Tutta «culpa» del climate change, così è caduto l’Impero Romano

Siccità e temperature più rigide spinsero nel frattempo i popoli del nord-est a spostarsi verso sud in quello che era diventato l’Impero Romano d’Occidente. Le invasioni erano solo migrazioni, cioè movimenti di uomini, donne e bambini in cerca di risorse per sopravvivere. I Goti di Alarico conquistarono Roma nel 410. Poi giunsero gli Unni che travolsero i soldati romani, e forse furono fermati più che dal crocifisso di papa Leone Magno, proprio da una infezione, cioè dalla paura della malaria che imperversava intorno a Roma.

Il colpo finale lo diede l’arrivo a Costantinopoli, capitale dell’Impero Romano d’Oriente, nel 541, della vera peste, causata da Yersinia pestis, e nota come peste di Giustiniano. Il raffreddamento climatico influenzò i movimenti e i comportamenti del ratto nero, ospite finale del parassita, e forse aumentò la vicinanza del roditore (quindi della pulce vettrice) con l’uomo, per cui il batterio, che non usa l’uomo come ospite e per questo lo può eliminare rapidamente, si trovò nelle condizioni di flagellare con otto ondate le popolazioni in Oriente fino a metà dell’ottavo secolo. Il genoma di quel batterio è stato trovato nei resti umani e sequenziato, per cui possiamo fare ipotesi credibili sulle dinamiche epidemiologiche di quell’epidemia.

La peste giunse ovunque e uccise circa il 60% della popolazione. Intanto la regione mediterranea pativa inondazioni, inverni rigidi ed estati fredde e improduttive. È difficile immaginare istituzioni civiche in grado di resistere a quel livello di mortalità e degrado ecologico. I romani/europei disorganizzati e malati soccombevano all’Islam, mentre i contenuti e valori della cultura classica migravano con gli intellettuali verso oriente.

Harper non si sottrae a riflettere sul significato che la nuova spiegazione del crollo dell’Impero Romano ha per noi. Viviamo il momento in assoluto di maggior benessere della storia, ma continuiamo a non avere alcun controllo sui meccanismi del clima o sull’evoluzione degli agenti infettivi. Insomma, stiamo dando per scontato, come i romani, che l’ambiente alla fine ci sarà favorevole. Ma potremmo avere qualche sgradita sorpresa.