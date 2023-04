Tutta la storia di Evan Gershkovich, il giornalista che amava la Russia

Gershkovich, a cui non è stato concesso l’accesso all’avvocato assunto dal Journal, è detenuto nella prigione di Lefortovo dell'FSB, dove le autorità russe detengono la maggior parte delle persone accusate di spionaggio. Anche Paul Whelan, un ex-marine americano arrestato nel 2020 con accuse simili, è stato inizialmente detenuto lì. Whelan sta scontando una condanna a 16 anni in una colonia carceraria.

La biografia di Gershkovich ripercorre gli sforzi di Putin per ricostruire un impero sopra l’ex Unione Sovietica, una patria da cui i suoi genitori erano fuggiti solo perché il loro figlio americano tornasse e finisse nel tipo di prigione che avevano imparato a temere.

Affascinato dalla Russia

La Russia affascinava Gershkovich sin dall’ infanzia, quando si parlava russo in casa, a New York e nel New Jersey. A 22 anni la madre Ella era fuggita dall'Unione Sovietica utilizzando documenti israeliani. Era stata la madre di Ella, un'infermiera ucraina sopravvissuta all'Olocausto, a portarla oltre la Cortina di Ferro. La nonna di Gershkovich scoppiava in lacrime quando parlava dei sopravvissuti ai campi di sterminio che, alla fine della seconda guerra mondiale, aveva curato in un ospedale militare polacco. Prima di fuggire, le era giunta voce che gli ebrei sovietici stavano per essere deportati in Siberia.

Anche il padre di Gershkovich, Mikhail, lasciò l'Unione Sovietica durante la stessa ondata migratoria ebraica. I due si conobbero a Detroit e si trasferirono poi nel New Jersey, dove Evan e la sorella maggiore, Dusya, sono cresciuti.

In alcuni suoi articoli, Gershkovich racconta delle superstizioni russe di sua madre: non si poteva fischiare né aprire ombrelli in casa e non si potevano appoggiare chiavi o portafogli sul tavolo da pranzo. Nel 2018 scrisse di come, a casa sua, non si mangiassero macaroni and cheese ma la pasta al burro; si guardasse il cartone animato sovietico “Nu, pogodi!” con protagonisti un lupo e una lepre invece della serie americana “Hey Arnold!” ; e di come si parlasse russo e non inglese. La vita russa «era solo una replica, ma io volevo disperatamente mantenerla» ha scritto Gershkovich.