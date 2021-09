Tutte le dichiarazioni per le imprese

1' di lettura

Quest'anno settembre è un mese critico dal punto di vista fiscale per le imprese: le dichiarazioni dei redditi vanno anticipate rispetto alla scadenza ordinaria di novembre, se si richiede il contributo perequativo a fondo perduto previsto dalle misure di sostegno anti-Covid.



Per questo Il Sole 24 Ore dedica un Focus Norme e Tributi di 16 pagine, in edicola mercoledì 22 settembre con i quotidiano, al prezzo complessivo di 2,50 euro, al riepilogo di tutti gli adempimenti dichiarativi per le società.

Verrà anche spiegato come incidono gli aiuti di Stato, legati anche al Covid, sulla compilazione dei modelli. Inoltre pagine dedicate alle transfer price, società di comodo, monitoraggio RW, Isa, bonus edilizi, sospensione ammortamenti, patent box, riallineamenti, rivalutazioni e Dta.