«Tutte le favole» di Luis Sepúlveda Da martedì 26 maggio, con «Il Sole», il volume che raccoglie le quattro storie dello scrittore cileno - I valori della vita spiegati ai ragazzi

I grandi valori della vita sotto forma di favola che diventa insegnamento per sempre. Luis Sepúlveda, scomparso da poche settimane, ha offerto la meraviglia dei grandi valori ai più piccoli, e anche a tutti noi, con le sue storie. «Il Sole 24 Ore» le propone in edicola per un mese dal 26 maggio al 25 giugno (a 12,90 euro oltre al prezzo del quotidiano, pagg. 432, non è obbligatoria l’abbinata) in un unico volume Tutte le favole .

Il libro contiene quattro storie: Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico, Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza, Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà.

Lo scrittore cileno, che ha fatto della sua vita un inno alla libertà e alla coerenza, aveva scelto di dedicarsi in modo specifico ai ragazzi, mantenendo sempre un taglio pedagogico e trasversale. La gabbianella, i gatti, il topo, la lumaca e il cane hanno voci riconoscibili e potenti, dirette e intime per raccontare l’amicizia, la difficoltà e la gioia di crescere. C’è il gatto gentile e nero come il carbone di nome Zorba che insegna alla pulcina Fortunata a volare e la rincuora con una certezza «nella tua vita avrai molti motivi per essere felice, uno di questi si chiama vento, un altro ancora si chiama sole e arriva sempre come ricompensa dopo la pioggia».

C’è la storia fra il vecchio gatto Mix e il topolino, chiusi in un appartamento, un po’ come noi negli ultimi mesi: hanno fiducia l’uno dell’altro e diventano amici inseparabili. Molto contemporanea la storia della lumaca che scopre la lentezza, ormai familiare ai nostri ragazzi obbligati alle quattro pareti di casa da settimana e che stanno riscoprendo la gioia dell’aria aperta, in cui, magari andare con le storie di Sepúlveda per stupirsi della vita e dei suoi personaggi.

L’ultima storia contenuta nel volume de «Il Sole 24 Ore» ruota attorno ai temi della fedeltà e del rispetto della natura: un cucciolo di cane cade dalla cesta dei fratelli e, raccolto da un giaguaro, viene lasciato davanti alla casa di Wenchulaf, un capo Mapuche. Così il cucciolo cresce in simbiosi con il nipote del capo Mapuche ma sulla loro sintonia si abbattono tanti imprevisti. Starà a loro, alle loro scelte far capire a tutti i giovani lettori quanto fiducia, rispetto per la terra e per il prossimo siano i fari di tutte le vite.