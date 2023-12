Tutte le mille luci di Bergamo

Bergamo luccica nei giorni natalizi. Un po’ per salutare questo 2023 che l’ha vista capitale italiana della cultura insieme a Brescia, e soprattutto per celebrare i tanti successi culturali e artistici che ne sono derivati si è regalata a Palazzo della Ragione Fireflies on the Water, Infinity Mirror Room tra le più iconiche della visionaria Yayoi Kusama, proveniente dalla collezione del Whitney Museum of American Art di New York, in cui si sta sospesi tra i neon e nell’acqua. Proprio le installazioni artistiche fatte di luci e video disseminate tra la Città Alta e Bergamo Bassa nel pirotecnico percorso di Christmas Design (christmasdesign.it) fanno della città orobica, insieme ad altre meraviglie raccontate qui di seguito, la meta ideale del Natale al Nord Italia

