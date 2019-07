Tutte le navi bloccate da Salvini / Open Arms

A dicembre 2018 la Open Arms, dell'Ong spagnola Proactiva, ha vagato per giorni, Natale compreso, in mezzo al mare con il suo carico di profughi salvati. Il 28 i migranti sono sbarcati a Algeciras in Spagna dopo essere stati rifiutati da Italia, Malta e Francia. In precedenza, il 7 agosto, dopo una settimana in mare con a bordo 87 migranti soccorsi davanti alla Libia, la Open Arms ha ricevuto il via libera da Madrid per approdare sempre ad Algeciras dopo i rifiuti di Malta e Italia.